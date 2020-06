„Tavící kotlík v USA neexistuje.“ Český velvyslanec v USA šokoval slovy o nepokojích

Kmoníček v rozhovoru pro portál Idnes prohlásil, že současná situace je kombinací několika faktorů. Přičemž rasové nepokoje nejsou, podle jeho slov, v USA ničím novým.

„Je to sociální otázka, je to otázka rasová, je to otázka psychologická, ekonomická. Ten problém není nový, bude se vracet, Dají se očekávat velmi podobné situace za rok, za tři měsíce. V podstatě při sdíleních sociálními sítěmi, jakýkoli incident mezi bílým policistou a občanem jiné barvy pleti může být záminkou k řešení problémů, které principiálně jsou spíše v sociální oblasti,“ prohlásil Kmoníček s tím, že situace je ve své podstatě neřešitelná, jelikož členové americké společnosti si nikdy nebudou dostatečnou měrou rovni.

„Ten problém je do velké míry neřešitelný, protože to obvyklé řešení, které bylo navrhováno, tím tavícím kotlíkem – multikulturní Amerikou, to je do velké míry konstrukt, který nepříliš existuje. Zajímavá pro tohle je jedna věc. Když se podíváte na manželství v USA, které jsou napříč rasami. (…) 2,1 % manželství jsou napříč rasami. Z toho 1 % je mezi bílými a Hispánci. Druhé procento je mezi bílými a asiaty. Zbylých 0,1 % jsou bílo-černá manželství,“ uvedl o sociální situaci ve Spojených státech Hynek Kmoníček a dodal: „Toto číslo v průběhu let klesá. Bývalo to 0,8 % ještě tak před 10-15 lety.“

Velvyslanec uvedl, že jedním, kdo říká, že se bude snažit problém vyřešit, je prezidentský kandidát Joe Biden. Ten se rasové situaci v USA chce v případě svého vítězství v prezidentských volbách cíleně věnovat.

„Je to neřešitelný problém, na jehož řešení zkrachoval každý, kdo se o to pokusil,“ zmínil český diplomat o mezirasových manželstvích.

Spojené státy údajně nejsou rasově promíchaná společnost, nýbrž společnost, kde různé rasy žijí vedle sebe v téměř uzavřených komunitách.

„Amerika žije v podstatě jako zebra. Jedná se o barevné pruhy různobarevného obyvatelstva, které má spoustu důvodů k tomu, aby nedocházelo ke střetu, ale skutečná interakce mezi nimi je skutečně věcí diskuze a vašeho politického přesvědčení,“ dodal.

Český diplomat dodal, že úřadující prezident Donald Trump bude muset na stávající situaci reagovat policejními a vojenskými prostředky, což se odrazí na jeho obrazu u afroamerických voličů.

Kmoníček na závěr dodal, že velmi negativně by se na Donaldu Trumpovi odrazilo, pokud by současnou krizi nezvládl a došlo by k početným obětem na životech. To by údajně bylo obyvatelstvem bylo vnímáno jako „krize leadershipu“.

Protesty v USA

Ve Spojených státech probíhají už déle než týden protesty proti policejnímu násilí, které jsou místy doprovázeny nepokoji a rabováním. Prezident USA Donald Trump v této souvislosti již pohrozil nasazením armády. Protesty zatím zachvacují stále větší počet amerických měst.