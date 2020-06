Řeporyjce Novotného si předvolali za jeho slova o „věšení Lavrova“

Proti Pavlovi Novotnému, který nechvalně proslul jako starosta, jenž ve své obci umístil památník vlasovcům, kteří v dobách druhé světové války kolaborovali s nacisty a dopouštěli se zločinů na civilistech, bylo zahájeno přestupkové řízení a byl předvolán k ústnímu jednání.

Z dokumentu, jenž Novotný sám publikoval na sociálních sítích, vyplývá, že se dopustil přestupku proti občanskému soužití za jeho slova, která pronesl pro reportéry ruské televize Zvezda: „Samozřejmě bych pověsil Lavrova“. Tento výrok následně zopakoval pro další česká média.

Pavel Novotný, který na své sociální sítě umístil předvolání i se svojí adresou trvalého bydliště, samotný dokument okomentoval slovy: „Bude bavendo.“

Pomník vlasovcům

Starosta Pavel Novotný v minulosti nechal v Řeporyjích instalovat pomník kolaborantům s nacisty vlasovcům. Kvůli tomu do obce přijelo v minulosti několik ruských televizních štábů, kteří natáčeli s Novotným rozhovory a zajišťovali živé vstupy do vysílání, kde se Novotný hrubě a sprostě vyjadřoval na adresu účinkujících.

Proti Novotnému rovněž bylo směřováno trestní oznámení za slova o tom, že poslanec českého parlamentu za KSČM Zdeněk Ondráček „by měl viset“ za jeho návštěvu Doněcké lidové republiky.

Nynější starosta Řeporyjí je bývalý bulvární novinář, který v minulosti zmínil, že jeho branže bude věnovat tolik pozornosti zemřelé zpěvačce Ivetě Bartošové, až ji nakonec zabije.

„Samozřejmě, my ji skutečně zabijeme. Ona se však zabíjí i sama, ale o tom se nebavme. Faktem je, že na ní dlouhá léta parazitujeme, lidsky ji už i lituji. Uvědomuji si, že když ji vyfotí pomočenou, je to nedůstojné, a že skutečně přispíváme k jejímu blížícímu se konci. Poptávka po ní je neskutečná, články o ní si otvírají i lidi, kteří bulvár nečtou. Pak jdou hranice stranou a budeme na ní parazitovat až do konce a ještě půl roku po něm. Je to tvrdé a morálně špatné, ale tak to je,“ citoval slova Novotného portál Idnes v létě roku 2013.