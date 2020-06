„Když budou ohroženy výdaje na obranu, nebudu u toho.“ Ministr Metnar vyhrožuje demisí

Ministr obrany Lubomír Metnar poskytl rozhovor ČTK, ve kterém uvedl, že pokud by se stejně jako v minulosti měly rozpočtové škrty výrazně dotknout výdajů na armádu, nechtěl by zůstat na svém postu. Podle něj se modernizace armády nesmí zastavit a nesmí se opakovat scénáře, kdy se v krizích šetřilo právě na obraně.

Česká armáda si kvůli minulým krizím a škrtům stěžuje na výrazné podfinancování, právě proto je v Česku používána desítky let stará technika. ČR se snaží armádu modernizovat a nakupuje techniku za desítky miliard korun. Do roku 2024 by Česká republika měla na obranu vydávat dvě procenta HDP, příští roky by to mělo být 1,4 procenta. V koronavirových měsících ale začali někteří politici zpochybňovat investice do armády, podle nich by se dnes mělo investovat do jiných oblastí.

V této souvislosti ministr Metnar připomněl, že Ministerstvo obrany ČR již do státního rozpočtu vrátilo 2,9 miliardy korun, a to právě kvůli koronavirovým ekonomickým důsledkům. Zdůraznil, že peníze ministerstvo uvolnilo tak, aby nebyly zasaženy strategické vyzbrojovací projekty, jako například nákup pásových vozidel pěchoty, děl a raketového kompletu SHORAD.

Obranyschopnost Česka

Metnar se domnívá, že se krize dotkne i ministerstva obrany. Ale nechce, aby se opakovaly předchozí scénáře, kdy se škrtalo v první řadě v rozpočtu ministerstva obrany. Podle něj se modernizace armády nemůže zastavit a naznačuje, že pokud by to tak mělo být, je připraven z postu odejít.

„Nemám žádnou jinou ústupovou variantu a tady s tímto já tam (na vyjednávání o rozpočtu) půjdu. Celý život jsem si budoval nějaké renomé a nebyl bych u toho, kdyby to mělo mít špatný vývoj. A to říkám se vší zodpovědností, to mi nestojí za to,“ uvedl Metnar a dodal, že pokud nastanou razantní škrty, nebude zajištěna obranyschopnost České republiky. Připomněl, že předchozí krize měly dlouhodobý devastační dopady právě na armádu.

Ministerstvo chce také splátky protáhnout do roku 2028 a dodávky do roku 2027, původně mělo jít o rok 2026. Podle Metnara toto posunutí neohrozí dodržení slibu v NATO, že do konce roku bude mít Česko k dispozici brigádu těžkého typu. Dodávky vozidel jsou podle ministra i nadále naplánovány do roku 2026, v roce 2027 pak armáda dostane podpůrnou techniku, například servisní vozidla.

Zjištění NKÚ

Ministerstvo obrany ČR v letech 2016 až 2018 investovalo do nové techniky české armády 2,8 miliardy korun, dalších 1,3 miliardy stály opravy, údržba a náhradní díly. Jak ve své tiskové zprávě nedávno uvedl Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ), ani přes tyto investice nebyla velká část obrněné techniky provozuschopná. Úřad poukazuje i na další problémy.

Jak NKÚ uvádí na své webové stránce, problémem je podle kontrolorů i závislost na dodavatelích a prodražování oprav a údržby obrněné techniky. To samozřejmě také zvyšuje náklady.

Podle úřadu se problémy s dodávkou náhradních dílů a servisem projevily například u bojových vozidel pěchoty, obrněných transportérů nebo modernizovaných tanků. Ve výsledku tato technika nebyla ve velké míře provozuschopná.

Úspory by podle úřadu přineslo, pokud by se na opravách a údržbě obrněné techniky podílela ve větší míře sama armáda, ta na to však nemá dostatek kapacit, a proto většinu servisních služeb zajišťují externí dodavatelé. NKÚ také upozorňuje, že v zahraničí je trend opačný, kde panuje snaha o využití externích služeb pouze u specializovaných zařízení.

Ve všech kontrolovaných případech ministerstvo při nákupech techniky i u servisních služeb využilo výjimku ze zákona o zadávání zakázek nebo jednací řízení bez uveřejnění. Následně znaleckými posudky dokládalo, že smluvní ceny jsou odpovídající.