Židle pod Petříčkem se začíná houpat. Vojtěch Filip nastínil cestu, jak odvolat ministra zahraničí

Předseda KSČM Vojtěch Filip byl hostem pořadu Dvacet minut Radiožurnálu, v němž promluvil o mnohých tématech. Jedním z nich byl i český ministr zahraničí Tomáš Petříček, který podle šéfa komunistů nereprezentuje zájmy České republiky. Proč si to myslí? A co dalšího o šéfovi české diplomacie řekl?

V pořadu přišla řeč například na to, že strana KSČM sice toleruje současnou vládu, ale zároveň ostře kritizujete především ministra zahraničí Tomáše Petříčka. Moderátora diskuze tak zajímalo, zda bude stana tlačit na to, aby Petříček skončil ve vládě.

„Já jsem to řekl i minulý týden při návštěvě u prezidenta republiky, že jsem považoval za největší selhání ministra zahraničních věcí to, že se ohledně výsledků druhé světové války připojil k prohlášení ministrů zahraničních věcí těch států, které měly na konci třicátých let fašistické vlády. Ale my jsme byli součástí vítězných mocností, u nás padlo 360 tisíc lidí, nikdy jsme neměli fašistickou vládu,“ začal své povídání o Petříčkovi.

Následně přišla řeč na to, co bude konkrétně dělat pro to, aby ministr zahraničí ve své funkci skončil. Na toodpověděl, že připravili interpelace. „Vzhledem k tomu, jak se vyvíjí mimořádné schůze, tak interpelace nebudou ani tento týden,“ doplnil však záhy.

I přesto je však tato interpelace cestou k tomu, aby Petříček skončil. A proč si to dotyčný myslí? „Protože nakonec, když toho tlaku přes ty jednotlivé výhrady vůči ministrům má premiér dost, tak ho může odvolat. Samozřejmě je to věcí koalice. My jenom tolerujeme vládu, nemáme žádnou páku na to, aby pan premiér ministra Petříčka odvolal,“ vysvětlil svůj pohled na věc.

Doplnil ale, že jakási jejich „páka“ přece jen spočívá v tom, že nemusí podporovat některá hlasování, a dodal, že tento argument použijí. „Co přesně nepodpoříme, je nyní věcí vyjednávání,“ dodal.

Závěrem pak padla otázka, zda mají komunisti nějaký seznam, kolik vlastně takových věcí je a zda o něm ví premiér Andrej Babiš.

„Máme. Dost. Panu premiérovi jsem řekl, jaké kroky budeme činit tak, aby bylo jasné, že my se nesmíříme s tím, že Česká republika v podstatě mluví o suverenitě státu, ale poklonkuje a realizuje politiku, která není v českém národním zájmu,“ uvedl.

Další témata rozhovoru

Dodal také, že publikoval „srovnání našeho postavení v době našeho zapojení do RVHP – to byla mezivládní organizace, nikdo nám nemohl nic nařídit a my dneska projednáváme na organizačním výboru priority zákonů, které máme projednat, protože bez jejich projednání nám Evropa hrozí sankcí. „To je nesmysl,“ řekl.

Za zmínku dozajista stojí také to, že Filip v pořadu znovu reagoval na svůj výrok o československých legionářích v Rusku. Doplnil, že si stojí za svými slovy o tom, že „členové KSČM a další čeští občané kladně hodnotí skutečnost, že ruská vláda nemá zájem na tom, aby nutila místní úřady stavět památníky těm českým legionářům, kteří v Rusku nikoho neosvobozovali a neudělali nic dobrého pro nejskvělejší světovou socialistickou revoluci minulého století v roce 1917 v Rusku.“

Rovněž hovořil o obhajobě postu předsedy strany na podzimním sjezdu. Připomeňme, že KSČM měla mít v dubnu volební sjezd, ale kvůli epidemii koronaviru byl přesunut až na konec listopadu. K tomu, zda on sám bude usilovat o znovuzvolení do čela strany uvedl, že to řekne až kádrové komisi sjezdu.

„V tuto chvíli jsem rád za to, kolik mám nominací a připravuji svoji vizi o tom, jak by se měla strana v budoucnu chovat,“ dodal s tím, že bude zvažovat i svůj zdravotní stav a o další kandidatuře se poradí i se svou manželkou.

V neposlední řadě se dotkl i tématu koronaviru a dopadů tohoto onemocnění. Prozradil, že jeho strana má připraveny návrhy opatření proti dopadům koronaviru, které by chtěla prosadit. „Máme, za prvé, program pro malé obce do tří tisíc obyvatel tak, aby jim byly kompenzovány výpadky z výběru daní,“ nastínil například.