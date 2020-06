„Základní učební lekce pro Miloše Zemana.“ Kalousek připomněl masakr na náměstí Nebeského klidu

Kalousek prostřednictvím svého účtu na Facebooku připomněl jednatřicetileté výročí masakru na náměstí Nebeského klidu.

„Dnes je to 31 let, co čínští soudruzi napsali základní učební lekci pro Miloše Zemana, „jak stabilizovat společnost“. Vzpomeňme si na oběti zvůle moci před 31 lety a nedovolme zvůli moci u nás, aby sílila,“ napsal na svém profilu.

Kalousek si přitom neodpustil narážku na českého prezidenta, jelikož Miloš Zeman v minulosti v jednom z rozhovorů uvedl, že jel do Číny proto, aby se sám naučil, jak stabilizovat společnost. Nejvyšší představitel ČR tehdy využil výroku někdejšího ministra zahraničí Lubomíra Zaorálka, který uvedl, že dochází k „resetu“ vztahů mezi Českem a Čínou.

„To je ten reset: nepoučujeme o tržním hospodářství či o lidských právech nebo o něčem podobném. Naopak se snažíme se poučit. A já jsem v Číně, abych se učil, jak zvýšit ekonomický růst a jak stabilizovat společnost,“ prohlásil svého času Zeman.

„Před 31 lety, v noci ze 3. na 4. června, Čínská lidová republika krvavě potlačila protesty na náměstí Nebeského klidu. Ministr obrany komunistické Číny prohlásil, že to přispělo ke stabilitě společnosti. A této „stabilitě“ se tam jezdí náš prezident učit. My ostatní nezapomeňme,“ stálo na profilu TOP 09.

Zmínka o této události se nyní objevila i na oficiálních stránkách strany TOP 09 . Topkaři ve svém postu hlavně zdůrazňují, že by lidé neměli zapomínat na to, co se na daném místě tehdy odehrálo, a rovněž zmínili českého prezidenta.

Pod příspěvkem se okamžitě začaly objevovat různorodé komentáře. Někteří uživatelé si do strany rýpli a uvedli, že „Topka musí mít špiony, když ví, co se tam jezdi učit náš prezident“. Další naráželi na to, že Čína mnohdy neukazuje, co se v zemi děje.

Masakr na náměstí Nebeského klidu

Připomeňme, že tento masakr, který se odehrál na náměstí Nebeského klidu, byl v podstatě násilným potlačením demonstrací konaných v čínském hlavním městě Pekingu mezi 15. dubnem a 4. červnem roku 1989. Demonstrující lidé tehdy požadovali demokratizaci společnosti. Události přitom začaly v polovině dubna 1989, kdy se konalo uctění památky zemřelého bývalého generálního tajemníka Čínské komunistické strany Chu Jao-panga. Pietní shromáždění za účasti zhruba 100 000 lidí se však změnilo v manifestaci za demokratické změny v Číně. Protesty proti čínské vládě se následně rozšířily do dalších měst a konaly se také studentské stávky.

K hlavnímuproti lidovému povstání došlo v noci ze 3. na 4. června 1989.. Na náměstí byly vyslány obrněné transportéry, tanky a pěchota s ostrým střelivem a protesty násilně ukončily. Oficiální údaje o počtech obětí při potlačování povstání se liší – dle Čínské komunistické strany se mělo jednat o 200–300 obětí, americká tajná služba CIA hovoří o 400–900 mrtvých, podle Čínského červeného kříže a zástupců studentské organizace to bylo 2 000–3 000 osob, zatímco na základě odtajněných britských dokumentů zemřelo více než 10 000 lidí.

Zmiňme také to, že čínská vláda nechala tehdy všechna těla mrtvých spálit a nařídila nemocnicím zlikvidovat veškeré záznamy. Kromě usmrcených bylo několik tisíc zraněných a odhadem 10 000 zatčených. Někdy je tato událost označována také jako Pekingský masakr.