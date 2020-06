Jak to vypadá s vývojem vakcíny proti covidu-19? Podle výkonného ředitele AIFP by mohla být dostupná začátkem roku 2021

Vakcína proti koronaviru je stále žhavým tématem. Výkonný ředitel Asociace inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP) Jakub Dvořáček dnes promluvil na toto téma a řekl, že účinná vakcína bude zřejmě k dispozici nejpozději na začátku příštího roku. Podle něj však český projekt vývoje vakcíny začal pozdě, i tak by se ale ČR měla zapojit do aktivit.

Dvořáček prozradil, že farmaceutické firmy podle něj nyní staví na zkušenostech z práce na vakcínách, které byly vyvinuty proti nemocem jako je SARS, MERS nebo ebola. Dodal také, že v době pandemie covidu-19 se podařilo zrychlit a zefektivnit jejich spolupráci s akademickými výzkumnými centry, lékaři a nemocnicemi. To však není vše – zefektivnila a zrychlila se i spolupráce s regulátory, jako jsou Evropská léková agentura (EMA) a Americká léková agentura (FDA).

Vývoj vakcíny a současná situace

Výkonný ředitel AIFP se tak domnívá, že délka vývoje vakcíny proti koronaviru se nyní odhaduje na 12 až 18 měsíců.

Dvořáček rovněž podotkl, že firmy zahájily vývoj vakcíny proti covidu-19 v lednu. Podle jeho slov je tak nyní několik vakcín ve druhé z celkem tří fází hodnocení, a to z deseti kandidátních vakcín v klinickém hodnocení. Myslí si tedy, že jednu nebo dvě z vyvíjených vakcín by se mohlo podařit dotáhnout až do samotného konce.

„S velkou pravděpodobností se bavíme o tom, že účinná vakcína proti covidu-19 bude k dispozici nejpozději začátkem příštího roku,“ prohlásil a podotkl, že některé firmy už mají rezervované pro přelom letošního a příštího roku výrobní kapacity na miliardy vakcín.

Český projekt začal pozdě

Řeč přišla také na český projekt ve vývoji vakcín, který však podle výkonného ředitele začal pozdě, přičemž tuto časovou ztrátu není možné dohnat. Navíc naše země podle jeho slov nemá úplně renomé země, která by byla v oblasti vakcín významná. Připomeňme, že o zahájení prací na této vakcíně počátkem května informovalo ministerstvo zdravotnictví. Na vývoji za desítky milionů korun má spolupracovat Státní zdravotní ústav (SZÚ) s Ústavem hematologie a krevní transfuze a Institutem klinické a experimentální medicíny (IKEM). Někteří vakcinologové si ale stojí za tím, že daný projekt nebudí důvěru.

„My bychom se měli primárně snažit spolupracovat v rámci Evropy,“ myslí si.

I přes vše výše uvedené je však každá aktivita ve vývoji vakcín vítána, tudíž Dvořáček zastává názor, že pro farmaceutické firmy je možná následná spolupráce, pokud by se český vývoj podařilo posunout dál.

Právě v této spolupráci totiž vidí mnohem efektivnější způsob, jak si zabezpečit dostatek vakcín, protože EU má velkou vyjednávací sílu pro rovnoměrné zacházení s vakcínami.

Koronavirus a situace v ČR

Připomeňme, že onemocnění covid‑19 je způsobeno novým typem koronaviru SARS-CoV-2. Jde o vysoce infekční onemocnění, které se projevuje zejména horečkami, respiračními potížemi (kašel, dušnost), bolestí svalů a únavou. U starších a chronicky nemocných osob může nemoc mít vážnější průběh a může vést i k úmrtí.

Jako počátek této koronavirové epidemie se uvádí 31. prosinec 2019, kdy byly z čínského města Wu-Chan, jenž leží v provincii Chu-Pej, ohlášeny první případy nemoci. V České republice byly první tři případy nákazy novým koronavirem zaznamenány v neděli 1. března 2020.

Zmiňme, že k dnešnímu dni se u nás koronavirem nakazilo již 9 441 osob a bylo provedeno 459 448 laboratorních testů. Dobrou zprávou je, že se z nemoci uzdravilo již 6752 osob. Nemoc si však bohužel vyžádala i životy několika lidí, konkrétně 324 osob. Za zmínku stojí také to, že aktuálně nemocí trpí 2365 lidí, přičemž 124 pacientů muselo být hospitalizováno v nemocnici.

Pokud jde o situaci ve světě, nemocí covid-19 se dosud nakazilo přes šest milionů lidí a zemřelo s ní více než 369 000 z nich.