Návrat do normálu? Od zítra by Česko mělo kompletně zrušit kontroly na hranicích

Podle dobře informovaného zdroje z české vlády, by ČR měla v pátek úplně zrušit kontroly na hranicích. Místo toho by měl být zaveden systém semafor, jenž měl původně platit od poloviny června. Vláda se ale nejspíše rozhodla, že zareaguje na rozhodnutí Rakouska zrušit kontroly již od čtvrteční půlnoci. Oficiální rozhodnutí ale padne až v pátek ráno.

Podle posledních informací zatím není ještě zcela jasné, kdy přesně opatření na hranicích přestane platit. K věci se však vyslovil český premiér Andrej Babiš, který novinářům prozradil, že by se tak mohlo stát v pátek o půlnoci.

„Aby se nestalo to, že Rakousko nebude mít kontroly a my jo, tak chceme zítra zrušit kontroly na vnitřních hranicích,“ prozradil již zmiňovaný zdroj z vlády.

Připomeňme, že vláda na pátek ráno svolala mimořádné jednání, jelikož kabinet musí reagovat na vyjádření české velvyslankyně v Rakousku Ivany Červenkové. Ta ve čtvrtek oznámila, že Rakousko od čtvrtka umožňuje cesty na své území bez testu na covid-19.

Česká strana se přitom nechala slyšet, že komunikace mezi oběma státy pokulhává.

„Nefunguje koordinace a státy dělají rozhodnutí ze dne na den a nám to neříkají. Rakousko nás tím překvapilo a my pravděpodobně odsouhlasíme semafor už od zítra,“ dodal k věci zdroj s tím, že od půlnoci do sedmé hodiny ranní, kdy o tom vláda rozhodne, se to „bude muset nějak vydržet“.

Tzv. systém semafor

O tomto systému, který rozděluje země do tří kategorií (zelená, oranžová a červená zóna), jsme informovali již v minulosti.

Připomeňme, že do tzv. zelené zóny patří země jako Řecko, Bulharsko, Rumunsko, Maďarsko, Německo, Rakousko, Slovensko, Slovinsko, Polsko, Litva, Lotyšsko, Estonsko, Švýcarsko, Finsko, Norsko, Kypr a Island. Zelená zóna přitom znamená, že lidé budou moci do těchto zemí cestovat bez udání důvodu, a to bez nutnosti karantény nebo předložení negativního testu. To platí i pro turisty přijíždějící z těchto států k nám.

Další zónou je oranžová zóna, do níž spadá Španělsko, Francie, Itálie , Portugalsko, Irsko, Belgie, Nizozemsko, Malta a Dánsko. Sem sice Češi mohou cestovat bez negativního testu na koronavirus, ale turisté z těchto států, kteří budou přijíždět do ČR, u sebe tento test mít musí. Jinak musí nastoupit do dvoutýdenní karantény.

Poslední zónou je červená zóna, v níž jsou aktuálně ze všech evropských států zařazeny pouze Velká Británie a Švédsko. Při návratu z těchto států musí mít negativní test také Češi.

Koronavirus v ČR

Zmiňme, že k dnešnímu dni se u nás koronavirem nakazilo již 9 478 osob a bylo provedeno 459 448 laboratorních testů. Dobrou zprávou je, že se z nemoci uzdravilo již 6 808 osob. Nemoc si však bohužel vyžádala i životy několika lidí, konkrétně 325 osob. Za zmínku stojí také to, že aktuálně nemocí trpí 2345 lidí, přičemž 124 pacientů muselo být hospitalizováno v nemocnici.