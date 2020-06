Africký migrant dostal dva roky vězení za znásilnění nezletilé Češky. Česká justice si z nás dělá srandu, zuří veřejnost

Na dnešním soudním jednání Okresní soud v Litoměřicích uznal Abdallaha Ibrahima Dialla, občana Mali pocházejícího z Lybie, vinným ze znásilnění nezletilé dívky a z krádeže jejího mobilního telefonu. K incidentu došlo v červnu loňského roku na Litoměřicku.

Muž se ke znásilnění nepřiznal, tvrdil totiž, že si okolnosti skutku nepamatuje a neví, zda k němu vůbec došlo. Rozhodnutí soudu se tak opíralo o výpovědi svědků a samotné dívky. Podle znalců dotyčný trpí schizofrenií a při páchání zločinu byly jeho ovládací schopnosti snížené. V souvislosti s tím soud Diallovi nařídil ústavní léčbu s následujícím odpykáváním trestu ve výši dvou let. Státní zástupkyně Věra Šípalová uvedla, že Diallo v současné době představuje nebezpečí pro sebe i své okolí, a to kvůli psychickému stavu. Právě proto jej soud nemůže poslat do vězení dříve, než podstoupí náležitou léčbu. Rozsudek však zatím není pravomocný, státní zástupkyně a obhájce budou mít čas rozmyšlenou.

„Pokud by byly vymizelé tyto schopnosti, pan obžalovaný byl nepříčetný, pak by trestní stíhání bylo zastavené. Pokud jsou alespoň částečně zachované, je pan obžalovaný odpovědný za své jednání, i když ne zcela,“ uvedla Šípalová.

Bouřlivá reakce veřejnosti i politiků

Na rozhodnutí Litoměřického soudu bouřlivě reagovala řada českých politiků, stejně jako mnozí uživatelé na sociálních sítích. Značné pochyby vyvolal především výrazně měkký trest. Důvodem nespokojenosti bylo rovněž i to, že na začátku nebyla otázka psychického či zdravotního stavu obžalovaného vůbec projednávána. Až později došlo k pochybám ohledně jeho psychického zdraví, a to v důsledku jeho zvláštního chování během vyšetřování a líčení.

Své rozhořčení, které se týkalo rozsudku Okresního soudu v Litoměřicích, vyslovil například podnikatel a člen hnutí Trikolóra Miroslav Křížek.

„Dělá si z nás česká justice srandu? Agentura CzechTourism může udělat velkou kampaň v Africe – výlety za znásilněním školaček v ČR. Ubytování na rok v ceně zájezdu. Informace u Vašeho převaděče. Nechutné,“ napsal dotyčný na svém facebookovém účtu.

Tento sporný trest nenechal bez povšimnutí ani šéf Trikolóry Václav Klaus mladší.

„Tak to je fakt exemplární trest. Počítám, kdybych nevyúčtoval stravenky ve Sněmovně nebo tak něco – dostanu 3,“ uvedl český politik.

https://t.co/BFLTKrEKjc Tak to je fakt exemplární trest:-(:-( Počítám, kdybych nevyúčtoval stravenky ve sněmovně nebo tak něco - dostanu 3. — Václav Klaus ml. (@VaclavKlaus_ml) June 4, 2020

Mezi mnoha uživateli panoval názor, že příliš měkký trest pro násilníka, jenž je zároveň africkým migrantem, je odůvodněn vlivem současně vnucovaných unijních hodnot a předpisů.

„To je ten „právní stát“, který nám ordinuje Evropská unie! Je třeba se co nejrychleji připojit k cestě, kterou se vydalo Polsko a Maďarsko!“ tvrdí uživatel Roman Šmerda.

Znásilnění mladé dívky

Připomeňme, že obžalovaný Abdallah Ibrahim Diallo dne 18. června odpoledne poblíž Lukavce nejprve dívku zezadu uchopil za rameno a pak ji povalil do trávy. Následně ji začal líbat, a i přes to, že se patnáctiletá dívka bránila, nechráněně ji znásilnil. Když muž z místa činu odcházel, vzal jí ještě mobilní telefon.

Policie tehdy muže krátce po činu zadržela a poslala jej do vazby. Maximální výše trestu za spáchaný zločin je deset let odnětí svobody.