V Česku přibylo 56 případů covidu-19. Vláda zavádí semafor a od poledne se ruší omezení na hranicích

V České republice ve čtvrtek přibylo 56 nových případů nákazy koronavirem, od začátku března bylo v zemi nakaženo 9494 osob. Podle ministerstva zdravotnictví je aktuálně nemocných 2359 lidí. Vláda zavádí semafor a od poledne se ruší omezení na hranicích, Češi mohou do Německa, Rakouska, Maďarska a od čtvrtka i na Slovensko.

V Česku ve čtvrtek testy odhalily 56 nových případů nákazy nemocí covid-19, od začátku března má ČR 9494 nakažených. Od začátku epidemie bylo provedeno 464 499 testů.

Jak uvádí ministerstvo zdravotnictví, aktuálně nemocí trpí 2359 osob, 122 z nich muselo být hospitalizováno do nemocnic. Celkově tak lékaři vyléčili již 6809 osob. Nemoci naopak podlehlo 326 nakažených.

Semafor a zrušení omezení na hranicích

Česká vláda se v pátek ráno sešla k mimořádnému jednání a rozhodla o zrušení omezení pro cesty do Německa, Rakouska a Maďarska. Od čtvrtka již Češi jezdí bez omezení i na Slovensko.

Ministr zahraničí Tomáš Petříček po jednání uvedl, že se s Německem stále jedná. Češi se však od pátečních 12 hodin mohou z Německa vracet bez povinnosti testu na koronavirus. Na německé straně však stále platí stávající podmínky.

Ministr Petříček také upozornil na to, že lidé si musí zjišťovat režim v cílové zemi. Například Polsko stále zachovává zvláštní režim.

„Vláda právě rozhodla o tom, že dnes ve 12 hodin otevíráme hranice s Rakouskem, Německem a i s Maďarskem, i když s ním přímo nesousedíme. Při cestě do těchto zemí a zpět už nepožadujeme od našich občanů žádný test ani karanténu. Omezení cest na Slovensko jsme zrušili už ve čtvrtek,“ informoval o rozhodnutí vlády premiér Andrej Babiš.

Vláda původně počítala s otevřením hranic od 15. června, kdy měl začít fungovat takzvaný semafor. Rakousko však přistoupilo ke zrušení restrikcí již od čtvrteční půlnoci, a tak zareagovala i česká vláda.

Čeští občané mohli cestovat na Slovensko, do Rakouska a Maďarska bez předložení negativního testu na koronavirus, ale do 48 hodin se museli vrátit. Při dlouhodobějších cestách museli Češi předložit negativní test nebo nastoupit dvoutýdenní karanténu.

Systém semaforu rozdělil jednotlivé evropské země na kategorie podle bezpečnosti cestování kvůli epidemii koronaviru.

Zelená zóna: Řecko, Bulharsko, Rumunsko, Maďarsko, Německo, Rakousko, Slovensko, Slovinsko, Polsko, Litva, Lotyšsko, Estonsko, Švýcarsko, Finsko, Norsko, Kypr a Island. Do těchto zemí bude možné cestovat bez udání důvodu a bez nutnosti karantény nebo negativního testu. To platí i pro turisty přijíždějící z těchto zemí do Česka.

Oranžová zóna: Španělsko, Francie, Itálie, Portugalsko, Irsko, Belgie, Nizozemsko, Malta a Dánsko. Do těchto zemí mohou Češi odjíždět bez negativního testu na covid-19. Turisté z těchto zemí však musí předložit negativní test na covid-19 nebo nastoupit dvoutýdenní karanténu.

Červená zóna: Velká Británie a Švédsko. Při návratu z těchto zemí Češi musí předložit negativní test.