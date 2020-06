Otázky Václava Moravce musí pryč. Poslankyně Kořanová uvedla, jak by se měla změnit ČT a vytočila Šarapatku doběla

Kořanová v daném rozhovoru uvedla, proč a odkdy jí vadí chování Šarapatky. Podle ní na sebe dotyčný rád upozorňuje, především pak na to, jaké názory má. Podotkla také, že se jeho texty týkají její osoby a nejsou úplně lichotivé. Dokonce se vyslovila tak, že by bylo na místě jeho odvolání a odkazovala se přitom na kodex a zákon o České televizi. Narážela tak na jeho publikační činnost.

„Vadí mi, co píše na sociálních sítích, kde má mimo jiné napsáno, že je člen Rady České televize. To stejné píše na webu Forum 24, kde uráží mě a moji rodinu, což mi vadí a myslím si, že člen rady by se takhle chovat neměl,“ uvedla.

„To je můj subjektivní názor, stejně jako ta iniciativa je moje. Nemluvím za hnutí ANO ani za nikoho jiného. Za Barboru Kořanovou říkám, že zákon porušuje. S panem Šarapatkou bychom asi našli na kávě společné téma, ale vadí mi, že se mnou nikdy nemluvil a píše o mně tyhle věci. Zaměstnanci České televize mají kodex o vyjadřování na sociálních sítích…“ řekla.

V další části pak uvedla, že si stojí za tím, že Šarapatka stoprocentně, jelikož má hlídat objektivitu a vyváženost České televize, což podle ní rozhodně nedělá.

Zmínka padla také o tweetu, který Šarapatka publikoval v den, kdy nečekaně zemřel předseda Senátu Jaroslav Kubera. To už byla dle Kořanové poslední kapka. „Do té doby jsem to brala stylem „dělá to špatně, ale je to nějaká jeho politika“. Ten tweet už byl ale totálně přes čáru a s tím souhlasili i členové opozičních politických stran,“ míní.

Šarapatka o Kořanové: „Lže stejně hloupě, jako její šéf.“

Publicista, komentátor Forumu24 a člen Rady České televize ale tato slova poslankyně nenechal bez povšimnutí a reagoval na ně prostřednictvím statusu na Facebooku.

„Tak dost! Toto je naprosto neuvěřitelný a mimořádně důležitý rozhovor s Babišovou poslankyní Kořanovou. Nejenže lže stejně hloupě, jako její šéf, ale až bezelstně podává zdrcující důkaz bezskrupulózního a přitom tak snadno prokazatelného lhaní veřejnosti, arogance, zoufalé nekompetence, cenzorských choutek k publicistice ČT: 168h, Reportérům ba dokonce zrušení OVM a naopak bezbřehé tolerance k Veselého XTV ad. Papalášská zpupnost online,“ napsal na sociální síti.

Dále také dodal, oč vlastně podle něj jde: „Nejvíc jde ale o žalostnou ukázku panické snahy zachránit v důkazní nouzi, co se dá. Dokonce smyšleným posunem věci až do osobní a dokonce (sic!) rodinné roviny...“

„Občané, demokraté, přátelé, opravdu prosím, čtěte pozorně, vážně to stojí za to. Toto je i váš zástupce

v českém parlamentu!!“ vyzval ostatní závěrem.

Reakce Moravce

Šarapatka však nebyl jediný, koho si poslankyně vzala na mušku. Řeč přišla také na moderátoraa pořady, v nichž účinkuje.

Dotyčná nejprve uvedla, že Česká televize má zpravodajství na obrovské úrovni a obecně má tato televize dle ní skvělou dramaturgii, režii... Vytkla jí však jednu věc: „Podle mě by tam ale některé pořady už neměly být. Třeba Otázky Václava Moravce.“ Konkrétně o tomto pořadu prohlásila, že se na něj nedívá, jelikož je „za zenitem“.

„Mělo by se to celé změnit a měl by se vyměnit i pan Moravec. Mně nevadí a vážím si ho, ale na obrazovkách už podle mě nemá co dělat,“ pronesla a dodala: „Zve si tam stále stejné lidi.“

Moravec se k celé věci vyslovil na Twitteru, kde uvedl, co si o slovech Kořanové myslí.

„Je mi ctí být za zenitem s nejsledovanějším a nejcitovanějším diskusním pořadem v zemi. Povšimněme si prosím, že méně sledované či nesledované pořady a jejich předzenitost normalizátorkám a normalizátorům nevadí. #vypoveddoby,“ uvedl.