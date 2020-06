Skončí Petříček a Zaorálek? Babiš uvažuje o rekonstrukci vlády, tvrdí média

Koronavirus a nouzový stav ukázal, že ve vládě často panovaly spory o kompetence, zajištění ochranných pomůcek, jednotnou komunikaci, způsob a rychlost rozvolňování zákazů a nařízení, ale také o následné kroky, jak restartovat zasaženou ekonomiku. I přesto, že se Andrej Babiš s Janem Hamáčkem dušovali, že tato krize vztahy ve vládě utužila, zřejmě tomu není tak.

Nyní totiž začaly více než kdy jindy vyplouvat na povrch určité. Například český premiér se pustil do poslanců ČSSD za to, že jsou nekolegiální a rozdrobení na deset frakcí. Podle Babiše si totiž každý hraje sám na sebe. Pokud jde o vztahy s předsedou strany Janem Hamáčkem, s ním Babiš údajně vychází dobře. I tak jej ale považuje za slabého vůdce, který si ve straně podle něj neumí zjednat pořádek, jak sám několikrát naznačil.

Problémem pro Babiše je ale ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová. Dotyčná totiž dle jeho slov téměř s nikým z vlády nevychází dobře, navíc je podle Babiše příliš složitá a ambiciózní.

Hamáček se ale snaží Maláčovou bránit. A aby si i on řekl své, začal kritizovat jednání ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha. Toho by nejradši nahradil bývalým náměstkem Romanem Prymulou.

KSČM se zapojilo do hry o odvolání Petříčka

Do sporů se nyní vložil i šéf komunistů Vojtěch Filip, který přitvrdil například v personálních požadavcích. I on je známým kritikem Adama Vojtěcha, tentokrát si však vzal na mušku někoho jiného – a sice ministra zahraničí Tomáše Petříčka. Filip v případě Petříčka požaduje odvolání, a pokud se tak nestane, hrozí bojkotem podpory vlády.

„Máme seznam. Panu premiérovi jsem řekl, jaké kroky budeme činit tak, aby bylo jasné, že se nesmíříme s tím, že Česká republika v podstatě mluví o suverenitě státu, ale poklonkuje a realizuje politiku, která není v českém národním zájmu,“ řekl Filip, ale neuvedl, o jaké ultimátum se jedná.

Jak jsme již informovali dříve, Filip si stojí za tím, že Petříčkovo největší selhání bylo, když se připojil k prohlášení ministrů zahraničí České republiky, Bulharska, Estonska, Maďarska, Lotyšska, Litvy, Polska, Rumunska, Slovenska a USA k 75. výročí konce druhé světové války. V něm bylo například řečeno, že ač květen 1945 přinesl do Evropy mír, její střední a východní část zůstala téměř 50 let pod nadvládou komunistických režimů.

„Je nominant ČSSD a my máme koaliční smlouvu. Je to pro mě nová informace, ale já tu koaliční dohodu držím, a tak to v tuto chvíli ani nemohu komentovat,“ uvedl.

Nicméně, sám Babiš o této otázce uvedl, že mu nejsou známy žádné Filipovy podmínky. Rovněž podotkl, že Petříčkovo odvolání nyní nemá v plánu.

Připomeňme však, že již jednou byla koaliční smlouva porušena, a to když dotyčný loni odmítl nominaci místopředsedy ČSSD Michala Šmardy na post ministra kultury.

Iniciativa z Hradu?

Někteří by si tak mohli myslet, že snaha o odvolání Petříčka je výhradní iniciativou šéfa KSČM. Podle některých zdrojů ale tomu není tak, jelikož na odchod ministra z daného postu tlačí i Pražský hrad. Důvodem mám být údajně to, že „dostatečně nereprezentuje jeho východní orientaci“.

Za zmínku stojí i skutečnost, že český prezident Miloš Zeman nedávno Petříčkovi vyčetl, že se údajně potají schází s vlivným členem pražské organizace ČSSD Miroslavem Pochem, kterého kdysi odmítl jmenovat ministrem zahraničí.

Další věcí, která Petříčkovi tak trochu uškodila, byl článek, ve kterém se vymezil proti izraelské politice, aniž to s kýmkoli konzultoval.

Babiš mění názor? Schůzka s Hamáčkem

Nicméně, i přes výše uvedené vyjádření Andreje Babiše se nyní objevují informace o tom, že premiér na začátku týdne jednal s předsedou ČSSD Janem Hamáčkem, a že měl na této schůzi navrhnout rekonstrukci vlády. Podle zdrojů by z ní měli odejít dva ministři sociální demokracie a dva za hnutí ANO.

Údajně premiér požadoval odchod právě ministra zahraničí Tomáše Petříčka, ale také ministra kultury Lubomíra Zaorálka. Uvádí se také, že reciproční jména nejsou známa, ale lze předpokládat, že by jedním z obětovaných ministrů ANO mohl být šéf resortu zdravotnictví Adam Vojtěch. Hamáček však tento jeho návrh odmítl.

Když se ještě vrátíme k Zaorálkovi a zaměříme se na to, proč by mohl být odvolán, o důvodech můžeme jen spekulovat. Jisté je však to, že dotyčný zrovna nepatří mezi oblíbence jak premiéra, tak českého prezidenta. Za zmínku stojí i to, že Zaorálek se jako první člen vlády omlouval za selhání ministra Vojtěcha, které se týkalo zajištění roušek a respirátorů, a to v době, kdy premiér na veřejnosti hlásal, že jich je dostatek.

Navíc by se některým nemuselo líbit to, že Zaorálek neguje práci svého předchůdce Antonína Staňka, když například zrušil jeho rozhodnutí a vrátil památkovou ochranu teplickým Hadím lázním. Dále se Zaorálkovi nezamlouvala ani Staňkova trestní oznámení na šéfy Národní galerie Jiřího Fajta a Muzea umění Olomouc Michala Soukupa. Obě byla jako nedůvodná policií odložena a ministr se jim poté omluvil. V neposlední řadě připomeňme, že Zaorálek spolu s Petříčkem a Karlem Schwarzenbergem podepsal zmiňovaný nešikovný článek o izraelských plánech na Západním břehu Jordánu. Dále v minulosti kritizoval Zemanovu nominaci bývalé ministryně spravedlnosti Heleny Válkové na post ombudsmanky.