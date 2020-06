Zemanovi a Číně navzdory. Vystrčil oznámil rozhodnutí o cestě na Tchaj-wan a uvedl, kdo z Čechů na to doplatí

Cesta na Tchaj-wan se stává čím dále víc reálnější. Toto své tvrzení zopakoval nynější předseda českého Senátu Miloš Vystrčil během rozhovoru poskytnutém týdeníku Reflex. Podle jeho slov své konečné oficiální rozhodnutí má oznámit v úterý na schůzi Senátu. Nicméně již během rozhovoru český senátor nepopíral skutečnost, že o této cestě má jasno už teď. Uvedl rovněž, že by chtěl navštívit Tchaj-wan coby předseda Senátu ČR, což znamená nejpozději na podzim letošního roku vzhledem k tomu, že již v říjnu se 2020 mají konat volby do horní komory českého parlamentu.

„Vzhledem k tomu, jakým způsobem se staví Čínská lidová republika k případné návštěvě Tchaj-wanu ze strany předsedy Senátu, se mi zdá, že není už dost dobře možné nějakým způsobem na to nereagovat a jedna z věcí, jak lze prokázat, že jsme svébytnou, samostatnou a suverénní zemí, je, že člověk udělá to rozhodnutí, které on si myslí, že je správné,” vysvětlil svůj postoj český politik.

Vystrčil tvrdí, že taková cesta má několik cílů zároveň. Zaprvé je to podle něj skvělá příležitost získat nové zkušenosti a navázat nové kontakty v ekonomické oblasti. Jinými slovy důvodem té cesty je se naučit nové věci, přičemž Vystrčil dodává, že motivace takové výuky se bude zásadně lišit od toho, čemu se jezdí učit třeba Miloš Zeman do Pekingu. Zadruhé tento čin se dá vnímat jako projev suverenity a nezávislosti českého státu. Předseda Senátu totiž neskrývá, že cesta na Tchaj-wan je odůvodněna i záporným postojem Pekingu vůči tomuto záměru.

Plány předsedy Senátu nebudou mít jen výhody pro českou stranu. Jak uvedl Miloš Vystrčil, cesta do Čínské republiky či Tchaj-wanu z větší pravděpodobnosti může přinést zhoršení vztahů s Pekingem, a to především v ekonomické oblasti. Jedná se totiž o nepříznivé důsledky pro české podniky. Podle Vystrčila je to nezbytnou součástí hájení svých hodnot a práva na nezávislé chování. Důležité je i to, že tímto krokem česká strana vyjádří svou podporu samotnému Tchaj-wanu jakožto demokratické zemi, která se nachází pod určitým dlouhodobým tlakem Pekingu.

„Může se stát, že na to někteří doplatíme, nebo že někteří z podnikatelů na to doplatí,“ přiznal Vystrčil.

Pražská kavárna už může jásat?

Svůj kladný postoj vůči záměru nynějšího předsedy českého Senátu Miloše Vystrčila vyslovil bývalý ministr financí Miroslav Kalousek. Ve svém tweetu český poslanec vyjádřil svůj vděk Vystrčilovi za toto rozhodnutí.

„Předseda senátu Miloš Vystrčil se rozhodl uskutečnit cestu na Tchaj-wan. Po včerejší hanebnosti sněmovny, která Tchaj-wanu odmítla poděkovat za nezištný dar, je to dobrá zpráva pro každého, kdo se nerad za svoji vlast stydí. Děkuji, pane předsedo,” napsal Kalousek.

Již dříve se šéf české diplomacie Tomáš Petříček zmínil, že nemůže takovou cestu předsedovi Senátu ani doporučit, ani zakázat. Uvedl přitom, že jednání Číny lze považovat za nátlak na český Senát, nicméně vyzval k dodržování současných principů české zahraniční politiky.

„V tomto případě je to na hraně zásahu do rozhodování našeho Senátu. Je potřeba se ale na druhé straně držet nastavení naší politiky, abychom nedělali nějaké veletoče,“ sdělil Petříček na konci května.