Další rána v česko-ruských vztazích: ČR vyhostila dva ruské diplomaty. Mezi nimi je i „agent s ricinem“

A je to tady. Tak dlouho se o tom hovořilo, až se to stalo skutečností. Česká vláda se rozhodla, že z naší země vyhostí dva ruské diplomaty. Jde o muže, kteří dle informací českých úřadů pracují pro ruské tajné služby. Na odjezd ze země mají 48 hodin. V pátek to oznámil premiér Andrej Babiš a ministr zahraničí Tomáš Petříček.