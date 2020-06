Zdeněk Hřib chce regulovat prostituci v Česku. Jak na to přišel a kdy se to stane realitou?

Pražský primátor Zdeněk Hřib se chystá napravit situaci s poskytováním sexuálních služeb v ČR. Podle něj předstírat i nadále, že prostituce neexistuje či, že je překonatelným jevem, je marnou strategií. Právě proto navrhuje zřídit mechanismy regulace prostituce, což by například umožnilo zabezpečení zdravotní a sociální podpory těmto skupinám lidí.

Primátor hlavního města Prahy Zdeněk Hřib na svém facebookovém profilu oznámil svůj záměr začít řešit problém spojený s prostitucí v České republice. Podle pražského politika současná strategie státu nepřispívá ke konstruktivnímu vyřešení nynějšího stavu v této oblasti. Dává totiž najevo, že legalizace nenucené prostituce je vhodným nástrojem pro to, abychom mohli chránit práva těch, kdo poskytuje služby tohoto druhu.

„My s kolegy Piráty budeme žádat na červnovém zastupitelstvu o podporu materiálu, který vyzývá Sněmovnu k odblokování současného stavu, kdy stát nad poskytováním sexuálních služeb zavírá oči. To ale neznamená že se nic takového neděje,“ píše člen Pirátů.

Podle Hřiba počet osob, které pracují v oblasti sexuálních služeb v Česku, se odhaduje na 13 až 25 tisíc občanů. Prostituce má hluboké kořeny a existuje již dlouhou dobu, a proto vážně nelze spoléhat na to, aby ji stát dokázal zcela zlikvidovat. Právě proto je jediným smysluplným řešením začít tuto sféru regulovat, myslí si pražský primátor. Tímto bychom přispěli k vylepšení sociálního postavení osob poskytujících sexuální služby, které by navíc získaly nárok na ošetřovné a mohly by vést svou činnost zcela legálně.

Reakce uživatelů

Řada komentujících však nebyla návrhem Zdeňka Hřiba nadšena. Důvodem byla třeba jejich obava z toho, že legalizace této činnosti může přispět k nežádoucí popularizaci tohoto povolání mezi mladými lidmi, zvláště pak těmi, co mají sociální či finanční potíže. Uživatelka Ivka Antalová ve svém komentáři uvedla, že považuje prostituci za projev diskriminace žen. Dalším problémem je podle ní vysoká míra korupce a klientelismu v České republice, což by mohlo značně překroutit původní záměr samotné legalizace prostituce.

„V zemi s takovou mírou korupce a klientelismu, jako je ta naše, to navíc odsune řešení naléhavých sociálních otázek. Nebo – pro Vás by bylo přijatelné, pokud by Vám nebo Vašemu dítěti v sociální nouzi někdo doporučil živit se prostitucí?“ píše dotyčná.

Další uživatelé zase tvrdili, že legalizace prostituce spíš přispěje k boji s korupcí a dekriminalizuje činnost spousty lidí. Jedním z hlavních argumentů zastánců legalizace je ochrana jednotlivce, kteří se pravidelně potýkají s násilím vůči své osobě a nemají možnost se odvolávat k právním mechanismům.

„Legalizace je potřeba a hlavním hlediskem by měla být právě bezpečnost a ochrana. Zní to zvláštně, ale věřím v tomhle odborníkům, že to pomůže v boji s obchodem s lidmi. Tohle je ta etická stránka, kterou je třeba mít na paměti,“ vysvětlila svůj názor uživatelka jménem Kateřina Rousková.