„Dluží nám obrovské miliardy.“ Kocáb chce peníze za pobyt sovětské armády na území Československa

Český hudební skladatel a politik Michael Kocáb tvrdí, že by Praha měla žádat Moskvu o finanční náhradu za pobyt sovětských vojsk. Bývalý český ministr rovněž zkritizoval současnou zahraniční politiku Kremlu a uvedl, že musíme budovat vztahy s Ruskem na základě ekonomické spolupráce.

Michael Kocáb, bývalý poslanec Federálního shromáždění v letech 1990 až 1992, jenž později zastával také post ministra pro lidská práva a národnostní menšiny České republiky, v rozhovoru pro ČT24 odsoudil současnou ruskou politiku na mezinárodní scéně. Podle jeho přesvědčení Česká republika musí rozvíjet ekonomické vztahy s Ruskem, ale tvrdí, že tomu překáží pozice Ruska, která se údajně podobá politice Sovětského svazu.

„Momentálně cítím jako dluh toho odsunu, že jsme zapomněli v tom fofru odsunout sovětskou ambasádu. To je i můj dluh. Pamatuji se, že jsme o tom mluvili, že musíme snížit počty na sovětské ambasádě. Sto padesát proti našim deseti diplomatům,“ vybavil si bývalý český politik, aniž by bral v potaz poměr celkového počtu obyvatel dvou zemí a potřeby pro poskytování konzulárních služeb.

V souvislosti se zprávou o vyhoštění dvou ruských diplomatů dává Michael Kocáb jasně najevo, že proti tomuto kroku české strany v podstatě nic nemá. Uvádí totiž, že je dokonce zastáncem toho, aby byl celkový počet zaměstnanců ruských diplomatických zastupitelstev výrazně snížen. Kocáb na začátku 90. let stál v čele parlamentní komise pro dohled na odsun sovětských vojsk a nyní tvrdí , že jsme spolu s vojenskými jednotkami Sovětského svazu měli tehdy odsunout i sovětskou ambasádu.

Kocáb rovněž tvrdí, že by se Česko mělo začít zabývat otázkou finančních náhrad za pobyt sovětských vojsk na území Československa. Podle něj by částka, kterou by Praha mohla vymáhat po Moskvě, mohla činit několik miliard.

„...Musíme dokončit majetkoprávní a finanční vypořádání za pobyt sovětské armády na našem území v průběhu okupace, protože to také zůstalo opuštěno. Tam nám dluží obrovské miliardy a nějak se k tomu nemají,“ prohlásil český hudební skladatel.

Reakce Moskvy na vyhoštění ruských diplomatů

Krátce po ohlášení rozhodnutí české strany vyhostit dva ruské diplomaty, Moskva ujistila, že na tento nepřátelský krok bude následovat zrcadlová odpověď. Informoval o tom první místopředseda mezinárodního výboru Rady federace Vladimir Džabarov. K věci se rovněž vyslovil i předseda Služby vnější rozvědky Ruska Sergej Naryškin, jenž označil tento čin České republiky za provokaci.

„Odvetná opatření budou následovat. Obecně vzato je to ale samozřejmě velmi hnusná a podlá provokace ze strany českých úřadů,“ řekl Naryškin novinářům.