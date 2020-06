Na Teplicku skončilo první kolo senátních voleb. Jak dopadla Klausova Trikolóra?

Na Teplicku v sobotu skončily doplňovací volby do Senátu, které byly rovněž jednou z prvních zkoušek hnutí Václava Klause mladšího Trikolóra. O tom, kdo nakonec zaujme místo zesnulého senátora Jaroslava Kubery (ODS), rozhodne příští týden druhé kolo.

Podle výsledků, které zveřejnil Český statistický ústav, do druhého kola postupuje primátor města Teplice Hynek Hanza (ODS) s 30 % hlasy a ředitel místního gymnázia Zdeněk Bergman (SEN 21), jenž obdržel 22 %.

Doplňovací volby doprovázely zpřísněná hygienická opatření i nízká volební účast, která činila necelých 16 %. Do voleb se přihlásilo 10 kandidátů. Nakonec se jich účastnilo devět, z toho sedm mužů a dvě ženy. Druhé kolo se bude konat v pátek 12. června od 14 do 22 hodin a v sobotu 13. června od 8 do 14 hodin.

„Přestože je zpracování výsledků senátních voleb pro členy okrskových volebních komisí méně náročné než u jiných typů voleb, vyžaduje jejich plné soustředění. I přes přijatá zvýšená hygienická opatření byli členové okrskových volebních komisí i pracovníci na přebíracích místech ČSÚ řádně proškoleni a z pohledu zpracování se jednalo o zcela standardní volby,“ uvedla Eva Krumpová, 1. místopředsedkyně Českého statistického úřadu.

Hlasování se původně plánovalo na 27. a 28. března. Kvůli pandemii koronaviru byly ale volby odloženy na jiný termín.

Hlasování bylo i důležitou zkouškou pro hnutí Trikolóra před krajskými a senátními volbami, které se budou konat 2. až 3. října. V ní však nový politický subjekt příliš neobstál. Kandidát za Trikolóru Zdeněk Pešek, ředitel místní střední školy, získal pouze 3,5 % hlasů a skončil tak předposlední.

„Děkuji všem voličům za účast ve volbách. Vážím si každého z vás, kdo mi dal hlas. Gratulace vítězům,“ reagoval na výsledek Pešek.

„Děkujeme voličům. Je vidět, že Trikolóra má voličský základ. Pokusíme se lépe komunikovat a oslovit další voliče, abychom na podzim v krajských volbách 5 % překonali. Nechybí mnoho. Nelitujeme vynaložené energie ke zviditelnění značky,“ napsal na Facebook Klaus ml.

Peškovi vyjádřil podporu europoslanec za SPD Hynek Blaško, a to i přes to, že SPD mělo vlastního kandidáta, zastupitele Bohumila Ježka, který nakonec získal 4,9 % hlasů.

První volby, kterých se Trikolóra účastnila, proběhly v prosinci 2019 ve Strakonicích. V komunálních volbách tehdy hnutí získalo 3,32 % hlasů, a nevybojovalo tak žádný mandát v zastupitelstvu.

Podle květnového průzkumu agentury Kantar volební preference Trikolóry celkově dosahují 2,5 %, což nebude stačit pro vstup do Sněmovny. Agentura SANEP ale Trikolóře dává již 5,2 %, díky čemuž by pětiprocentní bariéru překonalo. Na hranici volitelnosti jsou i TOP 09 (5 %), STAN (4,9 %) i KDU-ČSL (4,5 %). Volby do dolní komory Parlamentu se budou konat již v příštím roce.