Další rozvolňování opatření v ČR: Tentokrát se zaměříme na školy či nošení roušek

Česká republika se snaží navrátit do normálu, tak jak jsme jej znali před pandemií koronaviru. S tím souvisí i to, že se zase některá omezení týkající se škol, hromadných akcí či nošení roušek zruší nebo alespoň zmírní. Na jaké další změny v rozvolňování se můžeme těšit?

Jisté změny nastanou například v nošení roušek. Od pondělí 8. června tak například již nebude povinné nosit roušku u bazénů a na koupalištích. Rovněž ji nemusí mít ani televizní a rozhlasoví moderátoři či redaktoři s hosty ve studiu, ale jen za podmínky, že dodrží dvoumetrový odstup.

Další změna se týká také. Od zítřejšího dne totiž budou moct žáci 2. stupňů základních škol a všech ročníků středních škol na konzultace či třídnické hodiny. Zmiňme však, že stejně jako tomu je u prvního stupně nebo žáků posledních ročníků základních a středních škol, nebude jejich docházka povinná. Důvodem je trvající obava z rizika dalšího šíření koronaviru. I proto budou děti ve školách rozděleny do skupin po maximálně 15 osobách.

Co se týče ještě škol, připomeňme, že zájemci o studium maturitních oborů v pondělí a úterý vykonají na středních školách jednotné přijímací zkoušky. Letos se na ně přihlásilo celkem 93 908 uchazečů, což je asi o 4000 víc než loni. Novinkou je však to, že kvůli opatřením proti koronaviru budou mít žáci na složení této zkoušky místo dvou pokusů pouze jeden, přičemž výsledek bude platný pro všechny školy, na než se dotyční hlásili. Termíny přijímacích zkoušek se v letošním roce kvůli vzniklé situace posunuly, jelikož běžně by se konaly již v půlce dubna. A v neposlední řadě – přijímací zkoušky budou provázet nezbytná hygienická opatření, jako je tomu i u maturit.

Uveďme, že na základně dalších změn nyní bude moci na veřejné akce přijít maximálně 500 lidí. Také divadla, kina či koncertní sály už nemusejí dodržovat rozestupy v hledištích a mají být zrušena i omezení pro restaurační zahrádky.

Postupné uvolňování opatření v ČR

V Česku kvůli koronaviru platil nouzový stav, ale ještě před jeho skončením se česká vláda rozhodla, že v několika vlnách začne postupně uvolňovat některá opatření, která byla zavedena v souvislosti s koronavirem.

Tak například od 27. dubna byl umožněn provoz části obchodů, začaly fungovat autoškoly, posilovny, muzea. Další vlna uvolňování opatření nastala 11. května, kdy se otevřely venkovní zahrádky restaurací, obchodní centra, kadeřnictví a další provozovny služeb. Po dvou měsících byly také povoleny akce s maximálním počtem 100 lidí, což platilo pro návštěvy divadel, kin či muzeí, svatby, sportovní tréninky nebo mše. Následující vlna uvolňování přišla 25. května, kdy mohli v omezeném režimu do škol vyrazit žáci prvního stupně ZŠ. Od stejného dne také začalo platit, že roušky už lidé nemusejí nosit ve venkovních prostorech. Hromadných akcí se tehdy mohlo účastnit maximálně 300 osob.

Kromě výše uvedeného se ale začaly rozšiřovat také možnosti cestování, především pak do sousedních států. Nadále zůstává povinnost nosit roušky v uzavřených prostorech, jako jsou prostředky veřejné dopravy, obchody, nemocnice či úřady.