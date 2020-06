Evropské zločiny, na které doplatí i Češi. Diplomat Bašta promluvil o protestech a historické šanci pro sluníčkáře

Protesty v USA se rozšířily i do Evropy, kde se aktualizuje řada bolestivých historických témat. Český diplomat Jaroslav Bašta tvrdí, že kolonialismus a údajné zločiny evropské civilizace se stávají dobrou záminkou pro zastánce pokrokářské ideologie k tomu, aby vyzvali Evropany k finanční pomoci migrantům. To bude platit i pro Čechy, tvrdí.

Protesty proti policejnímu násilí, které vypukly v Minneapolisu a dalších amerických městech po tragické smrti Afroameričana George Floyda, se v mnoha případech začaly šířit pod hesly, v nichž se odsuzuje diskriminace černochů, otrokářství, a které vyzývají občany evropského původu k omluvě za bělošský rasismus a koloniální zločiny. Podle bývalého náměstka ministra zahraničí ČR Jaroslava Bašty současné protesty, během nichž často dochází k rabování obchodů a k ničení soukromého a státního majetku, vytahují otázku historické viny evropské civilizace jako takové. Vzhledem k tomu, že se původně americké protesty nyní začaly šířit i v Evropě, je na místě obrátit svou pozornost na jejich význam a možný dopad pro evropské obyvatelstvo.

Na rozdíl od Spojených států není v evropských zemích otázka otrokářství tím tématem, které se může stát klíčovým bodem obvinění proti Evropanům. Nicméně, je zde aktuální problém odpovědnosti za tzv. koloniální politiku vůči mimoevropským národům a důsledky průmyslové revoluce, myslí si Jaroslav Bašta. Vzhledem k tomu, že v Evropě neustále roste počet migrantů z Afriky a Blízkého východu, a také v souvislosti se snahou zastánců levicové pokrokářské ideologie využít toto téma pro prosazování vlastní agendy, mohou nové protestní trendy přispět k vymezení a vznést konkretní požadavky vůči občanům evropských zemí.

V souladu s představami pokrokářů musí současná generace Evropanů nést přímou odpovědnost za údajné zločiny koloniální politiky svých předchůdců. Může se například jednat o přímou finanční pomoc africkým státům či poskytování sociální podpory migrantům přijíždějícím do evropských zemí. Nehledě na to, že Česko, stejně jako řada dalších států střední a východní Evropy, se nikdy nezúčastnilo kolonizace, mělo by také nést svůj podíl historické viny jakožto evropský národ. Bašta tvrdí, že takový pohled zastává řada představitelů pokrokářské ideologie, a to včetně českého historika Martina Šorma.

„Pan M. Šorm (a další pokrokáři) je přesvědčen, že české země byly s globální ekonomikou a zločiny koloniálních mocností po staletí integrálně provázány. Zkrátka jsme byli součástí zločinné evropské civilizace a dnes se za to musíme upřímně kát, a zaplatit tím, že se o svůj blahobyt rozdělíme s migranty,“ uvedl diplomat.

Protesty v USA

V desítkách amerických měst se konají protesty kvůli smrti Afroameričana George Floyda, k níž došlo při jeho zadržení policisty. Floyd byl zadržen dne 25. května poblíž obchodu s potravinami. Policisté jej srazili na zem a jeden z nich mu kolenem klekl na krk. Floyd brzy na to zemřel na udušení.

Lidé vyšli do ulic s požadavkem skoncovat s policejní zvůlí a v některých místech se změnily protestní akce v hromadné nepokoje doprovázené rabováním. Ve Washingtonu a některých jiných městech byl vyhlášen zákaz vycházení.