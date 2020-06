Exporadce Václava Klause prozradil, komu může posloužit rozpad česko-ruských vztahů

„BIS to spolkla i s navijákem,“ napsal na Facebooku Pavel Hasenkopf ohledně informace od anonymního zdroje, kterou obdržela BIS, o muži s ruským diplomatickým pasem, který měl mít údajně v kufru smrtící jed ricin a mohl představovat nebezpečí pro české komunální politiky.

Připomněl dále, že tato informace, kterou BIS nedokázala nijak potvrdit, unikla do médií, která za „muže s ricinem“ označila Andreje Viktoroviče Končakova, dočasně pověřeného výkonem funkce vedoucího zastupitelství Ruského střediska vědy a kultury v Praze. A když premiér Babiš dne 5. června prohlásil, že celá kauza vznikla v „důsledku vnitřního boje mezi pracovníky zastupitelského úřadu Ruské federace v Praze, kdy jeden z nich zaslal cíleně BIS smyšlenou informaci o plánovaném útoku proti českým politikům“, došlo k vyhoštění dvou ruských diplomatů z území Česka. A mezi nimi je i Končakov.

Hasenkopf si ve svém příspěvku polkládá dvě otázky: Proč byl vyhoštěn Končakov, „když je jen obětí“ a „proč se BIS, Kundra a Kroupa Končakovovi naopak neomluví?“

Podle právníka navíc zhoršení vztahů s Ruskem může posloužit jen k jednomu cíli.

„Rozbití našich vztahů s Ruskem může posloužit jen někomu, kdo nás chce orientovat 100% na Německo a chce eliminovat střední Evropu jako geopolitickou veličinu. Z německého hlediska to bylo zvládnuté na jedničku,“ poznamenal Hasenkopf.

Na konci příspěvku dodal, že v kterékoli zemi by to měl šéf tajné služby spočítané už jen za to, že dopustil únik a zveřejnění příběhu, jenž nebyl důkladně ověřen.

„Neletěl by hned, ale tak do měsíce až dvou, s odstupem, aby to tolik nebilo do očí. Tak schválně...“ napsal Hasenkopf.

Kauza ricin

Týdeník Respekt dne 27. dubna s odkazem na zdroj ve speciálních službách napsal, že začátkem měsíce dorazil do Prahy muž s ruským diplomatickým pasem a přivezl v kufru jed ricin. Podle časopisu pokračoval muž na ruské velvyslanectví.

Česká televize dne 10. května uvedla, že tímto mužem je Andrej Končakov, výkonný ředitel zastupitelství Rossotrudničestva v České republice. Česká média tvrdila, že kvůli němu byli pod policejní ochranou tři pražští komunální politici spojení s přejmenováním náměstí před ruským velvyslanectvím na počest Borise Němcova, postavením pomníku vlasovcům a odstraněním pomníku sovětského maršála Ivana Koněva.

V pátek český premiér Andrej Babiš s odkazem na tajné služby prohlásil, že se česká vláda rozhodla vyhostit ze země dva ruské diplomaty, což souvisí s případem ricinové kauzy. Jak Sputniku sdělil náměstek ředitele Rossotrudničestva Michail Brjuchanov, jedná se o Andreje Viktoroviče Končakova, dočasně pověřeného výkonem funkce vedoucího zastupitelství Ruského střediska vědy a kultury v Praze, a zaměstnance zastupitelské kanceláře jménem Rybakov.

Ruské velvyslanectví v ČR označilo celou kauzu za vykonstruovanou provokaci a upozornilo, že rozhodnutí o vyhoštění diplomatů znamená menší prostor pro vedení konstruktivního dialogu.

Na incident s vyhoštěním svých diplomatů z ČR reagovalo i ruské ministerstvo zahraničí. Ve svém prohlášení uvedlo, že Rusko podnikne přiměřená odvetná opatření a česká strana tak bude muset nést zodpovědnost za svůj krok.