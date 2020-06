Vystrčil se rozhodl, že poletí na Tchaj-wan. Nebude však sám. Kdo ho doprovodí?

Předseda Senátu Miloš Vystrčil prohlásil, že na Tchaj-wan poletí. Podle informací České televize by k jeho cestě mělo dojít letos, a to na konci srpna. Vypadá to tedy, že se kontroverzní cesta, která spustila obří diskuzi a na kterou měl původně zamířit zesnulý Jaroslav Kubera, nakonec opravdu uskuteční.

Vystrčil se k daným informacím odmítl vyjádřit a odkázal na tiskovou konferenci, kterou svolal na úterý. Tuto zprávu však ČT potvrdilo několik zdrojů.

„Já slíbil, že to všem řeknu 9. června. Kdybych to nyní řekl, tak bych popřel tohle slovo,“ uvedl k věci Vystrčil.

V Číně nebudou mít radost

Předseda Senátu ale doplnil, že pokud naopravdu vyrazí, pak počítá s tím, že by s sebou vzal i podnikatele. Je také toho názoru, že by se cesta měla uskutečnit vládním letadlem.

V souvislosti s tím zmiňme, že z cesty českých ústavních činitelů na Tchaj-wan nebude mít nejspíše radost Čína. Ta totiž uvedené území považuje za svou součást.

Již v minulosti přitom Vystrčil avizoval, že se jeho cesta na Tchaj-wan stává stále reálnější. „Moje cesta na Tchaj-wan je stále reálnější a reálnější. Základní hodnota každé země je, že je demokratická a nezávislá. Pokud Čínská lidová republika chce České republice či Senátu diktovat, co mají, nebo nemají dělat, nebudeme sklánět hlavu,“ vysvětlil tehdy.

Vystrčil tím narážel na to, že zaměstnanec čínské ambasády, konkrétně čínský rada, měl nedávno telefonovat do jeho kanceláře s tím, že kdyby chtěl pogratulovat tchaj-wanské prezidentce k vítězství ve volbách, tak by to pro předsedu Senátu „bylo nedobré“. Vzhledem k tomu pak Vystrčil proklamativně prohlásil, že je rád, že na Tchaj-wanu vládne demokracie a demokraticky zvolená prezidentka. Nelíbilo se mu tedy, že se Čínská republika stará o to, co by měl, nebo neměl dělat předseda Senátu.

Připomeňme, že Čína se už ohradila proti plánované cestě Vystrčilova předchůdce Kubery, který ale letos v lednu nečekaně zemřel. Ten přitom krátce před svou smrtí obdržel výhružný dopis s razítkem čínské ambasády a se dvěma přípisy z Hradu, který ho před cestou na varoval.

Reakce na plánovanou cestu

Cesta na Tchaj-wan vzbudila na české scéně vlnu reakcí. Někteří souhlasili s tím, aby se na ni předseda Senátu vydal, jiní ji odsuzovali.

Připomeňme, že v minulosti se k tématu vyjádřil také český ministr zahraničí Tomáš Petříček. Ten uvedl, že Vystrčilovi tuto cestu spíše nedoporučuje.

„Rozhodně tu nejsem však ani od toho, abych mu ji zakazoval,“ doplnil šéf české diplomacie.

Také český prezident Miloš Zeman nebyl z cesty příliš nadšen.