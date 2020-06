Média: Kauza ricin je česká obdoba kachny o spolupráci Trumpa s Kremlem. BIS by měla začít sledovat svět vlastníma očima

Dne 5. června premiér Andrej Babiš s odkazem na tajné služby prohlásil, že česká vláda se rozhodla vyhostit ze země dva ruské diplomaty, a tím udělal tečku v táhnoucím se od konce dubna v mainstreamových médiích příběhu o plánovaném útoku ruských diplomatů na pražské politiky. Podle Bezpečnostní informační služby zaslal rozvědce vymyšlenou informaci jeden z pracovníků zastupitelského úřadu RF v Praze a celá kauza vznikla v „důsledku vnitřního boje mezi pracovníky zastupitelského úřadu Ruské federace.“

„Buď tedy naše tajné služby, policie, média a diplomacie posloužily pro srandu svým ruským protějškům, nebo spíš v pozičním boji jednoho diplomata proti druhému. Každopádně musíme navenek působit jako společnost psychotická do té míry, že je možné do ní úspěšně zasadit i neuvěřitelné smyšlenky a ty rychle začnou žít vlastním životem,“ napsal v komentáři pro Echo24 Daniel Kaiser s tím, že tento nesmysl se dostal do médií, kde pomocí novinářů získal ještě neuvěřitelnější detaily.

Zmínil, jak týdeník Respekt požadoval vyhostit ruského velvyslance a po odhalení identity „muže s ricinem“ redaktor portálu Seznam Zprávy se s domnělým zabijákem setkal a poukázal na jeho nervozitu během rozhovoru.

To všechno Kaiserovi připomíná „českou obdobu americké ‚aféry‘ známé pod slovem collusion“. Jde o údajnou spolupráci Trumpovy kampaně s Kremlem před minulými prezidentskými volbami, kterou vyšetřovala téměř tři roky FBI a zvláštní vyšetřovatel Mueller.

„Výsledkem je nula, kromě toho promarněné dva roky mandátu demokraticky zvoleného prezidenta a několik zničených kariér (viz případ Trumpova poradce pro národní bezpečnost, generála Flynna),“ napsal komentátor.

Podle něj si mnozí čeští novináři z debaklu svých amerických kolegů nevzali žádné ponaučení. A nebyl to ojedinělý případ.

„Přitom ten debakl byl jen vyvrcholením série kachen mnoha kdysi spolehlivých médií –⁠ namátkou, opravdu jen namátkou, útok ruských hackerů na elektrický rozvod v New Jersey, ovlivňování prezidentských voleb ve Francii v roce 2017 z Ruska (později dementováno šéfem jedné z francouzských tajných služeb), fingovaná vražda ruského opozičního novináře Arkadije Babčenka v Kyjevě, fake news Guardianu o návštěvách šéfa Trumpovy volební kampaně Paula Manaforta u Juliana Assangeho na ambasádě Ekvádoru v Londýně (Assange je údajně spojenec Kremlu),“ vyjmenoval situace, z nichž bylo obviněno Rusko, důkazy ruského vměšování však poskytnuty nebyly.

V tomto ohledu novinář doporučuje BIS a jejímu řediteli Koudelkovi poučit se z chyb zahraničních kolegů a začít sledovat svět kolem sebe vlastníma očima.

Ricinová aféra

Týdeník Respekt dne 27. dubna s odkazem na zdroj ve speciálních službách napsal, že začátkem měsíce dorazil do Prahy muž s ruským diplomatickým pasem a přivezl v kufru jed ricin. Podle časopisu pokračoval muž na ruské velvyslanectví.

Česká televize dne 10. května uvedla, že tímto mužem je Andrej Končakov, výkonný ředitel zastupitelství Rossotrudničestva v České republice. Česká média tvrdila, že kvůli němu byli pod policejní ochranou tři pražští komunální politici spojení s přejmenováním náměstí před ruským velvyslanectvím na počest Borise Němcova, postavením pomníku vlasovcům a odstraněním pomníku sovětského maršála Ivana Koněva.

V pátek český premiér Andrej Babiš s odkazem na tajné služby prohlásil, že se česká vláda rozhodla vyhostit ze země dva ruské diplomaty, což souvisí s případem ricinové kauzy. Jak Sputniku sdělil náměstek ředitele Rossotrudničestva Michail Brjuchanov, jedná se o Andreje Viktoroviče Končakova, dočasně pověřeného výkonem funkce vedoucího zastupitelství Ruského střediska vědy a kultury v Praze, a zaměstnance zastupitelské kanceláře jménem Rybakov.

Ruské velvyslanectví v ČR označilo celou kauzu za vykonstruovanou provokaci a upozornilo, že rozhodnutí o vyhoštění diplomatů znamená menší prostor pro vedení konstruktivního dialogu.

Na incident s vyhoštěním svých diplomatů z ČR reagovalo i ruské ministerstvo zahraničí. Ve svém prohlášení uvedlo, že Rusko podnikne přiměřená odvetná opatření a česká strana tak bude muset nést zodpovědnost za svůj krok.