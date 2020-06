Šéf zdravotnických statistiků vysvětlil, jaké ponaučení z koronaviru by si měli vzít lidé na celé planetě

Celou pandemickou situaci je podle šéfa ÚZIS třeba chápat jako něco, co přineslo lidstvu nejen obrovské množství poznatků, ale i nesmírně důležitou zkušenost spojenou s překonáváním nepředvídaných potíží.

„Pravdou je, že to byla určitá forma rozcvičky, protože jsme se naučili reagovat na něco, na co jsme nebyli připraveni. Celosvětově to parametry pandemie má, evropsky to parametr epidemie má. A protože je neděle, tak můžeme mluvit trochu odlehčeně. Já osobně jsem se rozcvičil poměrně dobře,“ řekl Ladislav Dušek.

„To je stejné jako s HIV. HIV vás taky nezabije, zabije vás nádor, zápal plic a tak podobně,“ upozornil Konvalinka.

Jan Konvalinka však dodává, že přitom v žádném případě nesmíme zapomínat na riziko, které představuje. Připomíná totiž, že virus v mnoha případech výrazně oslabuje imunitu, čímž může značně prohloubit průběh základních nemocí a zkrátit tak délku života.

Nejtěžší časy však máme za sebou a podle Konvalinky velkou zásluhu na tom má právě nošení roušek.

„Osobně si myslím, že nošení roušek sehrálo důležitější roli, než si většina z nás připouští. I když máme před pusama ty roušky, které nás iritují, tak ta kapénka se k vám nedostane,“ pravil Konvalinka.

Máme čekat na druhou vlnu?

Ke znepokojující otázce ohledně toho, jestli přijde druhá či jakákoliv další vlna koronaviru, odborníci uvedli, že seriózně pracující vědci na to nemohou poskytovat určité odpovědi. „My to nevíme,“ zdůraznil Dušek s tím, že v každém případě máme počítat s rizikem, které vzroste s podzimním vypuknutím klasické chřipkové epidemie.

„V tom je to nebezpečí, přijde chřipková epidemie a bude zde hodně lidí s chřipkou a kašlem. Všichni tak budou podezřelí na nemoc covid-19,“ popisuje Konvalinka a dodává, že by se české zdravotnictví mělo k tomuto vývoji události připravit minimálně prostřednictvím zvýšení počtu očkovaných lidí.

Dalším preventivním opatřením by podle Duška mělo být tzv. „vychytávání“ nemocných.

„To je princip toho, co bychom měli dělat celý podzim a zabránit tak zase nějakému hroznému nouzovému stavu,“ uzavřel Dušek.

Co zapříčinilo vznik koronaviru?

Ke spekulacím ohledně původu koronaviru Konvalinka poznamenal, že „neexistuje žádný molekulárně-biologický důvod si myslet, že virus vznikl v laboratoři“. Ani tak podle něj neexistuje důvod, že byl uměle připraven, aby zabíjel lidi. „Za prvé nechápu, proč by to někdo dělal. Za druhé nic pro to nesvědčí. A kdo tvrdí, že ano, tak by měl ukázat nějaký argument. Žádný jsem neviděl,“ tvrdí Konvalinka.

„Pro mě z toho všeho vyplývá jediné ponaučení – a sice, že by se opravdu neměli jíst netopýři. A pokud na ně máte chuť, tak si upravte kuřecí maso,“ radí Ladislav Dušek.