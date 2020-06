„Ta drzost je neuvěřitelná! Ať EU odkoupí ČT a financuje to sama.“ Klaus mladší promluvil o „vytýkacím dopisu“ z Bruselu

Čeští poslanci dříve obdrželi dopis, že při volbě členů Rady ČT zvolili špatné kandidáty na pozice nových radních. Václav Klaus zdůraznil, že taková skutečnost je dnes standardem a už to nikdo neřeší.

„Dikce onoho dopisu a obecně ta drzost je neuvěřitelná, ale nejsmutnější na tom je, že se to stává standardem. Kdyby sem něco takového přišlo před 15 lety, bude z toho hlavní zpráva všech médií, slyšíme protesty předsedy vlády, šéfa parlamentu a obecně všech. Nicméně, teď to už nikdo neřeší a bere se to jako něco, co je v pořádku, že sem někdo píše. Neuvěřitelná dikce, kterou tam prosazují jiného kandidáta ve smyslu, kdybyste volili tohoto pána, bude to dobře, ale jiní kandidáti jsou špatně a málo evropsky,“ uvedl poslanec.

Navrhl též, aby EU odkoupila Českou televizi. „Nastoluje to otázku, jestli by se Česká televize neměla zprivatizovat a prodat Evropské unii, aby si to financovali sami a mohli si tam dosazovat svoje kádry a my bychom nemuseli platit televizní daň. Nevím, co s tím jiného. Co nám do toho mají co mluvit! Jakýsi pán z nějakých evropských orgánů nám vyčítá, že jsme měli volit jinak. Jestli naši svobodně zvolení poslanci nemají právo svobodně rozhodovat podle svého přesvědčení a názoru, nemusíme mít zastupitelskou demokracii,“ dodal Klaus mladší.

Novinař připomněl, že pod dopisem byli kromě šéfa českého Syndikátu novinářů podepsáni i představitelé evropských novinářských svazů či organizací, o kterých nikdo do té doby neslyšel.

„Jde to ruku v ruce s tím, že jeden pirátský europoslanec se vytahoval, že to projedná nějaká komise Evropského parlamentu. To s tím souvisí, jde o symbiotickou tkáň těchto politiků, aktivistů a lobbistických skupin, protože tam jde o velké peníze. Tato tkáň se začíná svou činností čím dál víc odkopávat,“ řekl na to Klaus.

Dále padla otázka, jestli to není legitimní přístup, jelikož Česko je členem EU. Politik dal jasnou odpověď: „Základní princip je, co je komu v Bruselu do toho, jak hlasuje český poslanec, jako například já. Nemám žádnou zodpovědnost vůči evropskému byrokratickému molochu. Mám zodpovědnost vůči těm voličům, kteří mě volili tady, dali mi preferenční hlasy, a proto jsem ve Sněmovně. Tyto voliče se snažím zastupovat, a když se mě někdo snaží zastrašovat nebo ovlivňovat, je to setsakra vážná věc,“ uvedl.

V rozhovoru se dotkl také negativní reakce některých českých politiků na výsledky tajné sněmovní volby nových členů Rady ČT (Pavla Matochu, ekonomku Hanu Lipovskou a moderátora Luboše Xavera Veselého). Klause podle jeho slov překvapili nejvíce členové ODS.

„Naprosto nepochopitelná pro mě byla reakce některých politiků ODS. Ale ne všech, pan Vondra a další to přivítali. Ale tiskovka předsedy Fialy a paní Němcové, to bylo šílené. Vím naprosto bezpečně, že řada poslanců ODS vítězné kandidáty volila. Samozřejmě jsem s nimi u urny nestál, ale vím nebo mám jistotu, že to tak bylo. Za druhé jsem si jistý u dvou nebo možná tří kandidátů, kteří byli zvoleni, že jsou to všichni voliči ODS. Jeden mi dokonce říkal, že ho to uráží, ale od roku 1990 volil v každých volbách ODS. Teď ho zvolili a vedení ODS ho označuje za ohrožení demokracie, tak co to má být. Ty reakce byly nad mé chápání,“ pověděl Klaus.