Hamáček přišel s návrhem mezikroku. Lidé ho označili za nesmysl. Zazněly i horší věci

„Není čas ztrácet čas. Dostal jsem za úkol předložit úpravu ústavního zákona o bezpečnosti do podzimu. Nechci to ale odkládat, proto novelu předkládám už teď,“ poznamenal na začátek.

Pak přišel i s vlastním návrhem ohledně pojmů.

„Nouzový stav je velmi silný krok v případě ohrožení státu, proto navrhuji vytvoření mírnějšího mezičlánku – stav nebezpečí,“ podotkl.

Zdůraznil, že stát musí pružněji a citlivěji reagovat na krizovou situaci.

„Nechci, aby zůstal stav ‚všechno nebo nic´, tedy normální stav nebo rovnou radikální skok do vyhlášení nouzového stavu. Mezikrok nám chybí už teď,“ stojí v komentáři vicepremiéra.

Zároveň vyjádřil naději, že se špatné zprávy o druhé vlně koronaviru nevyplní a nebude zapotřebí žádný stav nebezpečí.

Na dotyčné oznámení zareagovali sledující.

„Nestrašte lidi druhou vlnou, i ta první byla fraška. Horší to bude s ekonomikou, ta bude mít dopad na tisíce až desetitisíce lidí. Měli jste v začátku ochránit nemocné a staré,“ napsal David Hůrka.

„Zase bych tak nespěchal, víme, jak to s těmi novelami je, že? Raději si to po sobě ještě jednou přečtěte, abyste to na podzim nemuseli znova měnit...“ varoval Martin Slíž.

„Nechte už ty šaškárny,“ vyslovil se k věci Dan Zeman.

„Jsem zaměstnancem ve své firmě. Roky platím sociální, zdravotní, daně atd. i po dobu nouzového stavu. Úplně jste mi zavřeli firmu. Dnes jsem se od úřadu dozvěděl, že jako zaměstnanec ve své firmě nemám nárok na žádnou pomoc z těch vašich rádoby covidů atd. Běžte se vycpat!“ uvedl Lukáš Kimel.

„Dobrý den, proč dělat tento mezikrok? Nesmysl, už teď si ho může vyhlásit hejtman. Tak proč kvůli covid-19 měnit hned, tak kvalitní krizový zákon?“ zareagoval Petr Weinhöfer.