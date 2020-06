„Tyto věci by se neměly takto řešit.“ Europoslankyně Konečná se na ČT vyjádřila k vyhoštění ruských diplomatů

Ruští vyhoštění diplomaté se vrátili do vlasti a tím by mohla být „kauza ricin“ z české strany ukončena. V Událostech, komentářích na ČT se však ke kauze vrátili europoslankyně za KSČM Kateřina Konečná, která kritizuje únik informací z BIS, a poslanec za KDU-ČSL Marek výborný, jenž ocenil reakci vlády.

Česko-ruské vztahy jsou v posledních měsících velmi napjaté. Není to tak dávno, co byla z Prahy 6 odstraněna socha maršála Koněva. V těchto dnech doznívá „kauza ricin“, která byla z české strany ukončena vypovězením dvou ruských diplomatů, kteří v pondělí dorazili zpět do vlasti.

Právě k této události se v Událostech, komentářích na ČT vrátili europoslankyně za KSČM Kateřina Konečně a poslanec za KDU-ČSL Marek Výborný.

Europoslankyně Konečná celou kauzu přirovnává k zápletce špatně natočeného filmu a za prvotní chybu také považuje únik informací z BIS novinářům. „Tyto věci by se neměly takto řešit,“ uvedla politička.

„Kromě toho, že oceňuji práci našich tajných služeb, tak musím také ocenit reakci ministerstva zahraničí a vlády,“ uvedl Výborný.

Naopak poslanec Výborný připomněl, že lidovečtí poslanci Jan Bartošek a Ondřej Benešík již před dvěma týdny vyzývali vládu k vyhoštění ruských diplomatů. Podle něj se totiž v posledních dnech v expertních kruzích i na Západě šířilo překvapení, že česká vláda nereaguje.

Konečná se také obává reakce, kterou Moskva již slíbila. Dá se také očekávat vyhoštění dvou českých diplomatů. Což podle europoslankyně může být problém.

„Naše zastoupení v Moskvě není tak výrazné a myslím, že tam každý člověk bude chybět,“ říká Konečná s tím, že s Ruskem máme spoustu obchodní i lidských vazeb.

Na to však poslanec Výborný kontruje slovy, že tyto vazby nelze přeceňovat, jelikož export do Ruska činí asi dvě procenta. Dodal také, že se Česko snaží zahájit konzultace, ale podle jeho slov to Rusko ignoruje. Na závěr také dodal, že Rusko Prahu využívá jako svůj odrazový můstek. Podle něj je zájmem Ruské federace se nějakým způsobem vlámat do západního spojenectví v NATO.

Vyhoštění ruských diplomatů

Vyhoštění z České republiky pracovníci Ruského střediska vědy a kultury v pondělí dorazili do Moskvy. Jeden z nich, Igor Rybakov, po vystoupení z letadla sdělil, že informace médií o tom, že napsal českým tajným službám udání na svého šéfa Andreje Končakova je nepravdou a provokací. Vlastní vztahy s Končakovem označil za výborné.

V pátek český premiér Andrej Babiš s odkazem na tajné služby prohlásil , že se česká vláda rozhodla vyhostit ze země dva ruské diplomaty, což souvisí s případem ricinové kauzy. Podle Rossotrudničestva (ruská federální agentura pro humanitární spolupráci v zahraničí, pozn. red.) se jednalo o Andreje Viktoroviče Končakova, dočasně pověřeného výkonem funkce vedoucího zastupitelství Ruského střediska vědy a kultury v Praze, a dalšího zaměstnance.

Český premiér Andrej Babiš uvedl, že vláda k tak ráznému a ostrému kroku přistoupila kvůli ricinové kauze. Dne 26. dubna totiž týdeník Respekt přišel se zprávou, že podle jeho zdroje z tajných služeb do Prahy přicestoval muž s ruským diplomatickým pasem, který měl údajně v kufru smrtící jed ricin a mohl by představovat nebezpečí pro české komunální politiky. V souvislosti s tím pražský primátor Zdeněk Hřib, starosta městské části Praha 6 Ondřej Kolář a starosta pražských Řeporyjí Pavel Novotný dostali ochranku.

Bezpečnostní a informační služba však informace o údajném nebezpečí pro české politiky nedokázala nijak potvrdit, neboť rozvědka sama obdržela informaci od anonymního zdroje.

Mluvčí ruského ministerstva zahraničí Maria Zacharovová v neděli uvedla, že vyhoštění diplomatů je úmyslným krokem určité části české elity k pokažení rusko-českých vztahů. Ruské velvyslanectví v ČR označilo celou kauzu za vykonstruovanou provokaci. Moskva slibuje odvetná opatření.