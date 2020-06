Vystrčil zamíří na Tchaj-wan čínským varováním navzdory. Počítá s vládním letadlem. Přišla již ostrá reakce Ovčáčka

„Když jsem přemýšlel, jak začít, tak mi vyplynula slova, která jsem říkal, když jsem byl volen předsedou Senátu. Tehdy jsem o Senátu mluvil jako o nejsvobodnější a nejméně manipulovatelné skupině lidí, která má vždy na paměti blaho České republiky,” řekl na úvod šéf horní komory.

„Na Tchaj-wan pojedu. Důvody jsou dva. Jsem přesvědčen, že je to správné z hlediska hospodářského a ekonomického i z hlediska toho, jak se mají k sobě demokratické země chovat,” dodal.

Druhý důvod je podle něj vnitrostátní. „Do České republiky se vrací hodnotový střet, který jsme v roce 1989 statečně vybojovali,” sdělil Vystrčil. Na jedné straně podle něho stojí suverenita, vláda práva a demokracie, na druhé zase něco, co nazval jako počítání grošů. „A je potřeba říct, že nám nezáleží jenom na těch groších, ale i na demokracii a svobodě,” odůvodnil Vystrčil.

Cesta by podle něho měla být zahájená 30.srpna a trvat by měla do 5. září. „Jestli to někdo považuje za truc-podnik, tak nic nepochopil,” dodal šéf Senátu.

Není ale zatím jasné, zda dostane na cestu vládní letadlo. „Letadlo přiděluje ministerstvo obrany, já to sice kontrasignuji, ale první volba je na nich,“ řekl premiér Andrej Babiš. „Není důvod, když vládním letadlem létá premiér nebo prezident, aby jím nemohla letět delegace Senátu,“ řekl na to Vystrčil.

„Byl bych rád, aby s námi mohla jet Věra Kuberová,“ řekl. Vdova po Jaroslavu Kuberovi přislíbila, že na Tchaj-wan ráda pojede.

Reakce Ovčáčka

Plánovanou cestu Vystrčila již okomentoval mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček a přirovnal ji k případné návštěvě separatistické Doněcké lidové republiky na východě Ukrajiny. Podle Ovčáčka není z pohledu mezinárodního práva rozdíl mezi oběma oblastmi.

„Představme si situace: Předseda Senátu oficiálně navštíví Tchaj-wan. Předseda Senátu oficiálně navštíví Doněckou lidovou republiku. Z hlediska mezinárodního práva žádný rozdíl,“ uvedl na Twitteru.

— Jiří Ovčáček (@PREZIDENTmluvci) June 9, 2020

V Číně nebudou mít radost

V souvislosti s tím zmiňme, že z cesty českých ústavních činitelů na Tchaj-wan nebude mít nejspíše radost Čína. Ta totiž uvedené území považuje za svou součást.

Již v minulosti přitom Vystrčil avizoval, že se jeho cesta na Tchaj-wan stává stále reálnější. „Moje cesta na Tchaj-wan je stále reálnější a reálnější. Základní hodnota každé země je, že je demokratická a nezávislá. Pokud Čínská lidová republika chce České republice či Senátu diktovat, co mají, nebo nemají dělat, nebudeme sklánět hlavu,“ vysvětlil tehdy.

Vystrčil tím narážel na to, že zaměstnanec čínské ambasády, konkrétně čínský rada, měl nedávno telefonovat do jeho kanceláře s tím, že kdyby chtěl pogratulovat tchaj-wanské prezidentce k vítězství ve volbách, tak by to pro předsedu Senátu „bylo nedobré“. Vzhledem k tomu pak Vystrčil proklamativně prohlásil, že je rád, že na Tchaj-wanu vládne demokracie a demokraticky zvolená prezidentka. Nelíbilo se mu tedy, že se Čínská republika stará o to, co by měl, nebo neměl dělat předseda Senátu.

Připomeňme, že Čína se už ohradila proti plánované cestě Vystrčilova předchůdce Kubery, který ale letos v lednu nečekaně zemřel. Ten přitom krátce před svou smrtí obdržel výhružný dopis s razítkem čínské ambasády a se dvěma přípisy z Hradu, který ho před cestou na varoval.