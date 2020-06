„Jednání EU není ani nutné, ani rozumné, ani spravedlivé.“ Hampl varoval před nebezpečím cizích korporací v Česku

V médiích se v posledních dnech diskutuje o povinném poměru českých potravin v obchodech. Podle Hampla nejde o pomoc českým zemědělcům, ale obyvatelům České republiky. Myslí, že pokud Česko nebude mít vlastní zemědělství, znamená to, že nadnárodní skupiny mohou libovolně zdražovat základní potraviny nebo je dokonce odepřít úplně.

„A myslíte, že manažery v centrále ve Frankfurtu, Londýně nebo Los Angeles bude zajímat, jak jsou na tom obyvatelé nějakého malého středoevropského státu? Pokud jim to pomůže k vyšší ziskovosti, klidně nás nechají hladovět,” řekl.

Sociolog uvádí, že ze zahraničí musí směřovat jenom tolik potravin, aby to neomezilo vlastní zemědělství. Na druhé straně, i když povinný podíl českých potravin je nutným opatřením, sám o sobě nestačí. Podle něho bude zapotřebí také zastropovat marže a aktivně podporovat české zemědělce a obchody s potravinami.

Konstatoval, že potravinová soběstačnost „je životně důležitá. Kromě vlastních bezpečnostních sil a ochrany hranic není nic důležitějšího”.

Co se týká dotací z EU i od vlád jednotlivých zemí do zemědělství, Hampl řekl: „Jednání Evropské unie není ani nutné, ani rozumné, ani spravedlivé. To ale není náš problém. Náš problém je, jak si ochránit vlastní trh.“

Hampl o umělé inteligenci a novinářích

Microsoft, kterému patří zpravodajský web MSN, uvolní asi 50 pozic v produkci zpravodajství. Jejich práci po 30. červnu nahradí robotický systém, který bude vymýšlet titulky a vybírat ilustrační fotografie.

Na tento počin u sebe na Facebooku reagoval sociolog Petr Hampl, který se zamyslel nad tím, jak by dopadli čeští novináři.

„Takové ty mladé eurosvazáky a bojovníky proti diskriminaci, to nahradíte poměrně jednoduchým algoritmem. Nahrnete tam pár klíčových slov (Zeman, Rusko, Hampl, migrace, komunismus, špion, Putin atd.) a počítač vám sestaví text, který nerozpoznáte od výplodů ‚hvězd politické korektnosti‘ typu Jandourek, Kundra, Hovorková, Heroldová, Daniel Zeman atd.,“ nešetřil novináře Hampl.

Podle něj nikdo z nich „nepřišel s jedinou originální myšlenkou a jejich texty jsou vzájemně zaměnitelné“. Naopak články publicistů Benjamina Kurase a Waltera Krafta či sociologa Petra Kellnera půjdou jen těžko nahradit.

Problém vidí v tom, že novinářská činnost je nahrazována propagandou, pro kterou není nutné mít intelektuální základ.