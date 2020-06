„Pražané by měli raději potopu než Piráty.“ Lidé vyzvali k odvolání Hřiba

Hned na úvod autorka příspěvku přichází s kritikou adresovanou vedení města.

„Smetanovo nábřeží dnes pod anarchií pirátských amatérů. Z nekoncepčního dočasného rozhodnutí vrchnosti v rozporu s usnesením Zastupitelstva a s podporou klientelismu vznikl paskvil, kam si nesedla pomalu ani noha a jen to přitížilo dopravě. To se nebavím, že jsme byli všem pro smích," uvedla politička.

Dodala, že momentálně na dotyčném silničním úseku probíhá trvalá změna komunikace.

„Boj proti Pražákům a zdravému rozumu v přímém přenosu pokračuje,“ vyslovila se k věci Udženija.

Na její příspěvek zareagovali sledující.

„Tak proč to nezastavíte, proč toho Hřiba neodvoláte?“ napsala uživatelka se jménem Dor Lisa Simpsnova.

„Myslím, že Pražané by měli raději potopu než Piráty. Po potopě se dá všechno opravit, zvelebit,“ přišla s porovnáním Věra Mocková.

„Tohle místo znám i jako mimopražská řidička i chodkyně. Tam to bylo hustý i před tím. Tohle je další pirátská debilita,“ zkritizovala úpravu silnice Zdeňka Mytníková.

„Strašná pitomost! Pokud toto má být pokus o zmírnění dopravy v centru, tak bych řekl, že to hraničí s diskriminací. Řešením by bylo zpoplatnění vjezdu do centra s výjimkou dopravní obsluhy a rezidentů,“ pustil se do pražské radnice Richard Pokorný.

Mezi reakce komentujících nechyběla ani kapka humoru, který vyvolala jedna z fotografií.

„Hele, jako trochu smogu snesu. Ale ta tramvaj půl metr vedle stolku? Kde jinde tohle zažijete? To bude tahák!“ poznamenal Marek Mixa.

Mezi poznámkami lze spatřit i ironický pohled na stranu Zdeňka Hřiba.

„Na Piráty se nesahá. To je novodobá intelektuální elita, která má vždycky pravdu a ostatní jsou úplní idioti se špatnými názory. Správný je jen pirátský názor,“ vyjádřil se Kamil Vychyta.