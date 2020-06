Co zrušit povinnou maturitu z češtiny? Hlavně milovat EU a rozeznávat 58 pohlaví. Trikolóra bije na poplach

Je známo, že státní maturity se skládají povinně z češtiny a druhý předmět si lze vybrat mezi matematikou a cizím jazykem. Statistika ukázala, že přibližně tři čtvrtiny maturantů zvolily angličtinu a pětina matematiku, která ve srovnání s angličtinou má v posledních letech vždy vyšší neúspěšnost.

Majerová Zahradníková upozorňuje na riziko zrušení maturity z češtiny, kterou vnímá jako hodnotu v systému vzdělávání člověka.

Zároveň politička varuje před nebezpečím pseudohodnot, které mohou vyjít do popředí v případě ztráty významu základních disciplín.

„Že bychom zrušili u maturity český jazyk? Když studentům nejde, tak je přece nebudeme trápit, ne? Podle stejné logiky ve Sněmovně nedávno zrušili povinnou matematiku...“ napsala členka Trikolóry.

Dodala, že by se vůbec nedivila, kdyby někteří kolegové už teď něco v tom smyslu chystali.

„Nakonec... čeština a matika nejsou podle některých důležité. Hlavní je prý milovat Evropskou unii, rozeznávat 58 pohlaví, nechodit v pátek do školy kvůli stávkám za klima a klečet na ulici ze studu za svou barvu pleti,“ uvedla Zahradníková.

Obavy ze snížení úrovně vzdělání má nejen členka Trikolóry. Svědčí o tom reakce sledujících.

„Je to smutné, jak za těch pár let pomyslné svobody klesá vzdělanost národa. A od toho se odráží bohužel všechno. A bude hůř...“ napsala uživatelka se jménem Alena Kovářová Pyzamka.

„Klasické, všeobecné vzdělání, kam patří i matematika, je něco, po čem dříve lidé prahli. Patřila tam logicky i latina, řečtina. (Měla jsem to štěstí, že jsem jí prošla a pomáhá mi i dnes). Matematika učí logice, je základem pro řadu vědních oborů a nakonec může hodně pomoct i v praktickém životě. Ona i zdravotní sestra ‚si může přečíst Vergilia v originále‘, že. Populace blbne a jsou určité okruhy lidí, kterým to hraje do karet,“ poznamenala Světlana Dvořáková.

„Občas se v ČR už necítím jako v zemi, kde se mluví mou rodnou řečí, ale jako bych slyšel cizince, kteří se naučili češtinu jako další řeč,“ okomentoval příspěvek Martin Tlustý.

„Styděla bych se, kdybych nezvládla maturitu z rodného jazyka,“ zareagovala Ludmila Mikeštíková.

„Národ degeneruje,“ konstatoval Vlastimil Chaloupka.