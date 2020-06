Hamáček vyjádřil odmítavý postoj k migračním kvótám

Připomeňme, že z informací médií vyplývá, že země Evropské unie se šikují na nový boj o případném povinném přerozdělování uprchlíků. Evropská komise plánuje v příštích týdnech předložit svůj návrh nové podoby unijní migrační a azylové strategie.

„Jasně jsme řekli, že odmítáme jakékoliv povinné kvóty a jsme připraveni pracovat na nějakém konstruktivním řešení toho, jak nakládat s migrací. Podporujeme posílení kontrol na vnějších hranicích a stanovení minimálních standardů, jak má vůbec ochrana hranice vypadat,“ uvedl pro ČTK Hamáček a dodal, že „co odmítáme, je to, co už tu jednou selhalo a co Evropu dělí na minimálně dvě části, a to jsou povinné kvóty“.

Dopis ministrů vnitra

O zavedení „mechanismu povinného přerozdělování“ u Evropské komise minulý týden lobbovala Itálie, Španělsko, Řecko, Kypr a Malta. Podporu takovému řešení už dříve vyjádřilo i Německo, které bude od července unii předsedat. Proti se staví devět zemí, a to včetně České republiky.

Z toho důvodu tak Česká republika iniciovala dopis ministrů vnitra těch zemí, které se nestaví ke kvótám kladně. V dopise se tak objevily podpisy nejen Hamáčka, ale i ministra vnitra Slovenska, Polska, Maďarska, Slovinska, Estonska a Lotyšska.

Podle Hamáčkových slov se povedlo dát dohromady silnou koalici podobně smýšlejících států. On sám to pokládá za úspěch Česka, protože to byla právě naše iniciativa ohledně sestavení dopisu. „Kromě těch, co to podepsali, tak stejný názor, ačkoli jinak formulovaný, vyjádřily ještě Rakousko a Dánsko,“ dodal.

Server uvedl, že má daný dopis k dispozici. V něm se má psát, že ministři upozorňují na to, že by zavedení povinných kvót mohlo způsobit zvýšení aktivity převaděčů, a to by poté ve výsledku ohrozilo lidské životy. Co se cíle týče, mělo by to lidi odrazovat od nelegální migrace a ne ji naopak podporovat.

Negativně se ke kvótám postavil i premiér Andrej Babiš. Podle něj jsou kvóty pro Česko nepřípustné. „O azylové politice si ČR bude i nadále rozhodovat sama. Systém povinných kvót odmítám dlouhodobě a budu odmítat i dál, ať mu už Evropská komise bude chtít říkat jakkoli. Pro mě je to uzavřené téma, Evropa musí naopak najít účinný lék proti ilegální migraci a rozbít pašerácké gangy,“ řekl.