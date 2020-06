Sundáme roušky již v červenci? Podle hlavní hygieničky ČR je to možné

Epidemioložka a od března pověřená hlavní hygienička ČR Jarmila Rážová si myslí, že roušky bychom mohli zcela sundat již na začátku července. Nicméně jejich nošení v MHD bude povinné až do poslední vlny rozvolňování opatření proti koronaviru. Podle ní je covid-19 pod kontrolou a navíc slábne. V Česku v úterý přibylo 54 nových případů nákazy.

Hlavní hygienička Jarmila Rážová v rozhovoru pro Právo uvedla, že virus tady s námi stále je. Podle ní se však vyskytuje v menších ohniscích, kde se daří trasovat kontakty a hlídat, aby nedošlo k dalšímu nekontrolovanému šíření. „Byť výskyt viru je nízký a omezený na jednotlivá ohniska jen v některých regionech, opatření je nutné a moudré dodržovat v celé republice. Riziko stále není nulové,“ uvedla hygienička a dodala, že nás teprve čeká zátěžová zkouška v podobě volného pohybu přes hranice.

Rážová také uvedla, že v posledních dnech se zlepšila situace v Praze, kde se objevují dohledatelné případy k původním ohniskům, kterých je v hlavním městě čtyři až pět. Má jít o stavby, dvě ubytovny a zařízení pečující o seniory. Poté následuje Moravskoslezský kraj a Brno. Epidemioložka také uvedla, že se virus znovu objevil na Pelhřimovsku a Českokrumlovsku, v Českých Budějovicích, Písku nebo Kutné Hoře.

Hygienička také nesouhlasí s prohlášením doktorky Pekové a profesora Duška, kteří se domnívají, že druhá vlna nepřijde. Podle ní o novém typu koronaviru existuje stále málo informací, takže nelze přesně odhadovat, co se bude dít dál. „Nicméně nehledě na přání musíme být připraveni na to, že se to může stát a zužitkovat řešení a zkušenosti, které z těchto čtyř měsíců máme,“ uvedla v rozhovoru.

Sundáme roušky?

„Máme za sebou další vlnu uvolňování z 8. června, v jejímž rámci mohli odložit roušky například plavčíci na bazénech nebo zaměstnanci pracu­jící v jedné místnosti při zachování vzdálenosti dvou metrů. Ale za velmi důležité považujeme nošení roušek v prostředcích hromadné dopravy, kde je velká kumulace lidí, které neznáte, udržení rozestupů není reálné a kontakt může být poměrně dlouhý, takže je zde zvýšené riziko šíření kapénkové nákazy. Tam je nošení roušek velmi užitečné a smysluplné. To platí i u styku s neznámými lidmi nebo z širšího okruhu známých. Myslím, že není problém si roušku vzít a nasadit si ji na obličej v momentě, kdy potkám další lidi,“ uvádí Rážová na otázku ohledně nošení roušek.

Následně hygienička uvádí, že další rozvolňování opatření může proběhnout i dříve, než je avizováno. Také však může být zatažena brzda, pokud se situace bude vyvíjet špatně. „Nicméně sundávání roušek v MHD bude jistě v poslední vlně. Tedy bez nich by mohli nejpravděpodobněji lidé jezdit v hromadné dopravě na začátku léta, tedy začátkem července,“ říká Rážová.

Covid-19 v Česku

V České republice byla od začátku března nákaza potvrzena u 9763 lidí, za úterý přibylo 54 nových případů. Jak uvádí české ministerstvo zdravotnictví na webu, celkem zemřelo 330 nakažených. Aktuálně nemocných je 2376 pacientů, v nemocnicích muselo být hospitalizováno 113 infikovaných.