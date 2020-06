Drahoš informoval, že i on odletí na Tchaj-wan. Kalousek obdržel zase děkovný dopis a nebyl sám. Kvůli čemu?

Co se týče samotného návrhu zákona, na jeho adresu se vyjádřil čínský velvyslanec v Moskvě Čang Chan-chuej. Podle jeho slov hongkongský návrh zákona o národní bezpečnosti neovlivní autonomii tohoto zvláštního administrativního regionu Číny a ani práva a svobody místních obyvatel.

„Vytvoření právního systému výkonných mechanismů na ochranu národní bezpečnosti Hongkongu je zaměřeno na extrémně malý počet akcí, které ohrožují národní bezpečnost, proto neovlivňuje autonomii Hongkongu, neovlivňuje práva a svobody hongkongských občanů a neovlivňuje ani zákonná práva a zájmy zahraničních investorů v Hongkongu,“ uvedl velvyslanec v rozhovoru pro RIA Novosti.

Diplomat poznamenal, že naopak díky rozhodnutí Všečínského shromáždění lidových zástupců (jednokomorový parlament ČLR, pozn. red.) dojde k zdokonalení hongkongského právního systému, stabilnějšímu sociálnímu systému a podnikatelské prostřední bude více příznivé.

Velvyslanec kromě toho poznamenal, že rozhodnutí o vytvoření právního systému a výkonných mechanismů na ochranu národní bezpečnosti Hongkongu je důležitým opatřením k zavedení kurzu „Jedna země – dva systémy“. Podle něj jsou záležitosti Hongkongu součástí čínské vnitřní politiky, v žádném případě to však neznamená vnější zásahy.

Poděkování pro Kalouska

Kvůli návrhu zákona o ochraně národní bezpečnosti Hongkongu se zhoršily vztahy mezi Spojenými státy a Čínou, jelikož podle mínění Washingtonu je zaměřen na odstranění jeho vysoké autonomie. Uvedl, že „centrální čínská vláda neústupně a rozhodně hájí státní suverenitu, bezpečnost a zájmy rozvoje, rozhodně a neústupně vzdoruje proti tomu, aby jakékoliv cizí síly zasahovaly do záležitostí Hongkongu“.

A právě na tento zákon zareagovalo celkem 853 lidí z různých pozic a 41 zemí. Sepsali prohlášení, ve kterých čínské záměry odsoudili. Co se týče zastoupení české strany, pak z europoslanců připojil svůj podpis například Mikuláš Peksa, Alexandr Vondra či Markéta Gregorová. Z poslanců pak Markéta Pekarová Adamová, Miroslav Kalousek, Karel Schwarzenberg nebo Marek Benda. Ze senátorů se přidali Pavel Fischer, Zdeněk Nytra a Marek Hilšer.

Všem, co podepsali dané prohlášení, a tedy i Miroslavu Kalouskovi, přišel nyní dopis od British National Overseas Community, což jsou lidé, kteří žili či se narodili v Hongkongu před rokem 1997. V prohlášení děkují za podporu vyjádřenou podepsáním prohlášením, které odsuzuje jednostranné zavedení zákonů o národní bezpečnosti.

​Drahoš poletí na Tchaj-wan

Poté, co plánovanou cestu na Tchaj-wan oznámil šéf Senátu, informoval o stejné cestě také senátor a bývalý kandidát na prezidenta Jiří Drahoš. Zatímco Vystrčil odletí o prázdninách, Drahoš o dva měsíce později.

„Objevily se zprávy, že jsem se přifařil k tomuto tématu. Moje cesta ale byla plánovaná daleko dříve a já jsem byl daleko dříve rozhodnut jet,“ uvedl pro server Novinky.cz Drahoš.

Vystrčilova cesta

Vysvětlil, že se k předsedovi Senátu nepřidá, jelikož již má fixní termíny. „Milošem Vystrčilem jsem byl osloven, abych se účastnil jeho cesty. Mám ale fixní termíny, jako jsou česko-tchajwanské technologické dny, které začínají 27. října,“ konstatoval s tím, že jeho cesta má mít více „vědecko-technologický aspekt“. Co se týče financování, uvedl, že jako předseda výboru si ji bude financovat ze senátních zdrojů, což bude podle jeho slov „jediný větší výdaj“.

Připomeňme, že předseda Senátu Miloš Vystrčil informoval o své oficiální návštěvě Tchaj-wanu v úterý. Cesta by podle něho měla být zahájená 30. srpna a trvat by měla do 5. září. „Jestli to někdo považuje za truc-podnik, tak nic nepochopil,” uvedl šéf Senátu.

Na jeho oznámení zareagoval také mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček, podle kterého není mezi návštěvou Tchaj-wanu a Doněcké lidové republiky žádný rozdíl. „Představme si situace: Předseda Senátu oficiálně navštíví Tchaj-wan. Předseda Senátu oficiálně navštíví Doněckou lidovou republiku. Z hlediska mezinárodního práva žádný rozdíl,“ uvedl na Twitteru.

Také mluvčí čínského velvyslanectví v Praze vyjádřil s cestou nesouhlas. „Čína si dovoluje projevit výraznou nespokojenost a nesouhlas s takovým činem.“