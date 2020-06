Novinky ohledně digitální daně: Koalice se dohodla na nižší sazbě

Jistou úpravu v sazbě navrhovala ministryně financí Alena Schillerová. Jako důvod uváděla to, že by sedmiprocentní sazba byla nejvyšší ze všech zemí, které ji chtějí zavést či ji už zavedly.

Podle návrhu by se měla daň vztahovat na všechny internetové firmy v České republice, které mají globální obrat vyšší než 750 milionů eur (19 miliard Kč) a budou mít v Česku roční obrat v minimální částce 100 milionů korun za uskutečněné zdanitelné služby. Konkrétně by se to mělo dotknout takových společností, jako jsou Google, Facebook, Amazon nebo Apple.

Spojené státy také minulý týden informovaly, že se o daň zajímají a prověřují ji. Ministerstvo financí reagovalo s tím, že Česko je připraveno daň zrušit v případě, že se povede najít řešení na úrovni Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj. Jinak se ale na české pozici nic nemění.

Poprvé od začátku koronavirové pandemie se koalice sešla v běžném formátu. Podle slov premiéra Andreje Babiše, která uvedl na Twitteru, bylo jednání přátelské a konstruktivní.

Po delší době klasický formát koaliční rady, v krizi jsme vše řešili přímo na vládě. A bylo to přátelské a konstruktivní. Řešili jsme spolupráci ve Sněmovně, rozpočty na rok 2020 a 2021, digitální daň, zákon o sociálních službách a zákon o dětských skupinách. Vše, co jsme chtěli. — Andrej Babiš (@AndrejBabis) June 10, 2020

Maláčová nebyla ohledně detailů jednání sdílná a uvedla, že příští týden se uvidí, na čem všem se dohodli.

Digitální daň v Česku

Co se týče digitální daně, pak 22. ledna Poslanecká sněmovna podpořila v prvním kole vládní návrh na zavedení 7% digitální daně.

Spojené státy se od začátku postavily proti této iniciativě. Před možnými celními opatřeními varoval americký ministr financí Steven Mnuchin a v letošním únoru americký velvyslanec v Česku Stephen King zaslal rozpočtovému výboru dopis, ve kterém upozornil na to, že USA považují 7% sazbu chystané daně za příliš vysokou.

„Spojené státy si ponechávají právo přijmout příslušná opatření na obranu našich inovačních firem, což by mohlo zahrnovat odvetná opatření,” uvedl ve svém dopise diplomat.

Ze své strany šéf české diplomacie Tomáš Petříček vysvětloval kroky českých úřadů jako dočasný krok „do chvíle, než se najde právě to mezinárodní řešení“. Již tehdy ministryně financí Alena Schillerová uváděla, že o snížení sazby daně je připravena jednat.