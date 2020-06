V Lidicích popravovali nacisté a... komunisté, říká Štětina. Lidé varovali před Alzheimerem

Není to až tak dávno, co se stala ta strašná událost v Lidicích. Vždy přemýšlím, jak je možné, že lidi takové zrůdnosti dokážou. Stejně jako v Osvětimi a Izraeli, kde jsem letos byl. Proto je hlavně pro mladou generaci důležité, abychom nezapomněli. Připomínali si to. pic.twitter.com/QfkaKFkZGv