„To by byla cesta do pekel a do dluhů.“ Další agitace šéfky TOP 09 za euro u lidí neprošla. Obvinili ji i ze lží

„Kvůli oslabení koruny jsme každý z nás v podstatě přišli o desetinu všech úspor. A to je jen jeden z mnoha důvodů, proč bychom se měli stát součástí stabilního celku asi dvou třetin států EU, které přijaly euro. O přeshraničním obchodu a konverzních problémech ani nemluvě,“ uvedla politička.

Zároveň uznala, že v dnešní situaci je takové rozhodnutí velmi těžké.

„Veřejnou debatu opanovaly emotivní výkřiky premiéra a jeho kývačů o ztrátě suverenity, což je mimochodem naprostý nesmysl, takže místo otázek ‚kdy a jak‘ řešíme ‚jestli a proč‘,“ stojí v příspěvku šéfky TOP 09.

Poté přichází s tvrzením, že v České republice „se veřejné mínění posouvá“.

„Víc než polovina našich občanů vnímá euro pozitivně, což je skvělou zprávou. Jsme chytrý národ, který se nenechá zmást demagogií, a dokážeme rozlišovat fakta od lží. A faktem je, že být součástí hlavního stolu je lepší, než osamoceně čekat za dveřmi,“ uvedla svou vizi autorka příspěvku.

Stojí však za zmínku, že ještě loni podle výsledků anketování Centra výzkumu veřejného mínění se proti zavedení evropské měny vyslovilo 75 procent dotázaných.

Reakce uživatelů sociální sítě ukázala, že lidé s názorem předsedkyně TOP 09 nesouhlasí.

„Koruna se vrací postupně zpět na svoji pozici vůči euru a dolaru,“ oponoval Adamové Pavel Jeroným Večeřa.

„Co lžete??? Nikdo o nic nepřišel, protože sedíme doma. Mluvte alespoň pravdu prosím,“ zazněl další nesouhlas od uživatele se jménem Venca Herčík.

„Euro? Pěkný h*vno,“ poznamenal Jiří Kropáček.

„Bože chraň nás od eura, to by byla cesta do pekel a do dluhů,“ varovala Dáša Suková.

„Markéto, fandím ti, ale euro neee, doplatí na to obyčejní lidé na vesnicích atd., euro je nesmysl jako celá unie,“ napsal Václav Holup.

„To je dobrý výstřel.. Španěl, Ital, Řek nadávají a litují, že mají euro...naši ekonomové Kovanda, Sedláček, Klaus..vyzdvihují korunu jako super nástroj, jak vyladit Česko.. Inflace nám zvyšuje exportní potenciál..a jsme 80 % exportní ekonomikou...můžeme si vytisknout koruny a postupně je do čtyř let stáhnout z trhu..a hlavně nemusíme ručit předluženým zemím EU za jejich špatné hospodaření...Naše dluhopisy jsou nejlépe ceněné... Italské už nikdo nechce..Opozice tady vazalsky slouží EU a jejím záměrům, že východ zaplatí dluhy jihu..Zadlužení Česka 29 %, Itálie 130 %, Německa 61 %,“ argumentoval svůj protinázor Laďa Všetíček.