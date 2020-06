„Už dávno měli být bez funkcí a veřejnou omluvu Rusku by to chtělo!“ Uživatelé reagují na nový příspěvek Fialy

Radim Fiala se na svém Facebooku vyjádřil ke kauze s ricinem. Ve svém příspěvku napsal, že tato kauza „ukazuje totální selhání zahraniční politiky ministra Petříčka z ČSSD a na blamáž Bezpečnostní a informační služby (BIS)”.

Podle politika je nutné vyvodit personální odpovědnost. Připomněl, že premiér Babiš minulý týden potvrdil, že kauza s ricinem byla smyšlená a že žádný ruský ricinový agent nikdy nebyl.

„Ve skutečnosti tedy BISka naletěla na provokaci některých lidí z ruské ambasády, špatně to vyhodnotila jako bezpečnostní riziko a vypustila zprávu do Bakalova Respektu,” napsal.

Místopředseda SPD pokračoval, že na základě těchto skutečností byli následně hlídáni policejní ochrankou tři pražští komunální politici ODS, TOP 09 a Pirátů.

„Podle hnutí SPD má vyhoštění dvou pracovníků ruského velvyslanectví zakrýt fakt, že je kauza totálním selháním zahraniční politiky ČR v podání ministra zahraničí Petříčka z ČSSD,” uvádí se v příspěvku.

Fiala je přesvědčen, že viníci této situace by měli být potrestáni.

„Dále se jedná o zcela chybnou zpravodajskou analýzu ze strany BIS spojenou s únikem informací a zneužití výročí porážky nacistického Německa k cílené provokaci fatálně poškozující česko-ruské vztahy. Za tuto situaci by měl premiér Babiš vyvodit jasné závěry a příslušné viníky této zpravodajské hry odvolat z funkcí,“ uzavřel.

Uživatelé této sociální sítě nezůstali stranou a také okomentovali situaci.

„Už když to vyšlo v Reflexu, tak tomu nikdo nemohl věřit. Ale každý, komu se to hodilo do krámu, se té hovadiny hned chytil a naletěl, vč. Moravce na ČT, který tuto informaci bral jako 100% pravdu. Achjo,“ napsal Milan Kamenický.

„Už dávno měli být bez funkcí a veřejnou omluvu Rusku by to chtělo!!!” okomentovala Jaja Maria

„Hlavně by měli nést důsledky ti tři, kteří to vyprovokovali,” napsal Miroslav Jarošínec.