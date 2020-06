„Jste zakomplexovaný ubožák.“ Pikora požaduje ochranku před „lepšolidmi“ v pražských kavárnách

„Pročítám vaše manipulativní dílka. Vy jste opravdu zakomplexovaný ubožák, pane Pikoro. Ano, v dnešní době zapadáte do obrazu opravdového nefalšovaného Čecha. Gratuluji,“ stojí v textu zprávy, kterou podle vlastních slov ekonom dostal od jednoho z lidí, kteří čtou jeho články v českých médiích.

„Když člověk napíše do Reflexu dobrý článek, hned to pozná, protože mu “lepší” lidé obratem píšou “milé” maily, kde mu pěkně vyargumetují, proč s ním nesouhlasí, aniž by u toho museli použít nějaké expresivní výrazy,“ odvětil Vladimír Pikora s tím, že jeho poslední článek byl o ekonomce Haně Lipovské, která byla nedávno zvolena do Rady České televize. Za tento poslední článek si údajně vysloužil označení „normalizátorský bolševik“.

Ekonom se následně ironicky obrací na vydavatele s žádostí o větší honorář, aby si mohl pořídit ochranku pro chození do pražských kaváren.

„(…) nedostanu za ty články i větší honorář, abych si mohl platit ochranku při vstupu do pražských kaváren? Kavárníci jsou v poslední době nějak nervózní. Asi chystají spacáky do České (televize – red.),“ naspal Vladimír Pikora, kdy v poslední větě naráží na takzvanou „spacákovou revoluci“ v České televizi z roku 2000. Tehdy zaměstnanci televize stávkovali, jelikož nebyli spokojeni s vývojem událostí na řídicích postech ČT.

Příčiny nepokojů v USA

Ekonomka Markéta Šichtařová, manželka Vladimíra Pikory, na začátku června promluvila o příčině nepokojů ve Spojených státech amerických. Zabití černocha George Floyda při policejním zákroku podle jejího názoru není jedinou roznětkou rozsáhlých nepokojů v zemi, jak tvrdí některá média.

„Raketový nárůst nezaměstnanosti + zavření doma jako ve vězení + strach o život v důsledku uměle vyvolané neopodstatněné davové psychózy = nadlimitní počet jedinců, kterým začne kapat na karbid. Vypnutí ekonomiky pandemii nezastavilo. Jen oslabilo civilizaci. Vypnutí ekonomiky byl zločin z hlouposti,“ prohlásila Šichtařová a obratem dodala: „Tohle je jen začátek. Další daně za blbost budou následovat.“