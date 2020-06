Ozbrojené hlídky na česko-polské hranici budou minimálně do soboty

V Polsku se rozhodli otevřít hranice pro státy Evropské unie. Svobodný vstup pro Čechy to však neznamená, varují na české cizinecké policii, je ještě třeba určit podmínky.

Ve středu premiér Polska Mateusz Morawiecki oznámil, že se rozhodlo o tom, že dojde k otevření hranic země od 13. června. Platí to však jen pro státy EU. Premiér také avizoval obnovení mezinárodní letecké dopravy od 16. června.

Občany Česka ještě předtím zmátly zprávy o otevření hranic s Maďarskem, Rakouskem a Slovenskem. Někteří samostatně „rozšířili“ nové podmínky na režim česko-polské hranice, ale čelili tomu, že na přechodech vraceli policisté jejich auta zpět.

Podle mluvčí české cizinecké policie Renáty Grecmanové stávající režim na česko-polské hranici platí minimálně do soboty (tedy 13. června).

„Lidé, kteří se chystají do Polska, si musejí zjistit podmínky vstupu na polské území. Mohlo by se stát, že by byli v Polsku neoprávněně,“ uvedla s tím, že otevření hranic a podmínky vstupu jsou odlišné věci.

Minimálně do soboty platí i to, že na hranici zůstanou ozbrojené policejní hlídky. Přesný termín jejich stažení dosud také nebyl určen.

Současný režim dovoluje česko-polskou hranici překročit pendlerům s platným negativním testem na covid-19, tranzitním dopravcům, lidem s diplomatickými pasy nebo obchodníkům s jasně deklarovaným adresátem dováženého zboží. Obyčejní občané mohou do Polska v případě návštěvy nejbližších příbuzných.

Kauza u kapličky

Před nedávnem portál Deník.cz přišel s informací o tom, že polští vojáci překročili českou hranici v oblasti Pelhřimov, zřídili si tam checkpoint a bránili místním obyvatelům a turistům v přístupu ke kapličce na Osoblažsku.

Ve čtvrtek Seznam Zprávy informovaly, že z hlediska Varšavy došlo k nedorozumění. Podobné hodnocení redakci měly vyslovit polské rezorty diplomacie a obrany. S odkazem na vlastní český diplomatický zdroj Seznam Zprávy dodávají, že se kauza řešila za účasti českého vojenského přidělence na velvyslanectví ve Varšavě a Praha situaci vnímá jako důsledek koronavirových opatření a předvolebního boje za místo polského prezidenta.