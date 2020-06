Pokrytectví kavárny v celé své kráse. Ti, co oslavovali odstranění Koněva, se pohoršují nad „rasistou Churchillem“

Jo ještě jedna věc. Chápu, že v Indii se na Churchill a koukají asi jako my na Koněva. Ale u nás je Churchillův význam úplně jinde. Por nás je to osvoboditel. Pro Indy vrahoun. Oba národy mají pravdu. A myslím si, že Češi by Churchill bourat ani hanobit neměli.