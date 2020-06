„Prostě ho zabiju v tom ringu.” Starosta Řeporyjí Novotný vyzval Foldynu na souboj

To, že je Pavel Novotný známý provokatér a patří mezi jednu z nejviditelnějších tváří ODS, není žádné tajemství. Tentokrát však tento kontroverzní starosta překvapil a vyzval Okamurova poslance Jaroslava Foldynu na souboj v ringu. K celé věci se blíže vyslovil na sociální síti.

​Kdyby si však někdo myslel, že jde jen o pouhý výkřik do tmy, lze oponovat tím, že již prý probíhají jednání. Novotný dokonce v souvislosti s tím zmínil i jméno slavného českého boxera Lukáše Konečného.

„Probíhají standardní jednání na ose boxer – promotér, mám svou cenu a je na promotérovi, zda ji bude nebo nebude akceptovat, buď jak buď, Lukáš Konečný je super kluk, mám ho rád, velmi si jej lidsky i profesionálně vážím!“ uvedl.

Poté na Facebooku dodal, že však nesnáší celebrity zápasy. „Kdyby to náhodou dopadlo, pamatujte si, že NESNÁŠÍM CELEBRITY ZÁPASY, nepatří to tam. Samozřejmě zavolám Patrik Kincl, samozřejmě zavolám Petr "Píno" Ondruš (je mi ukradené, že se tito dva mí kamarádi nemusejí) a stavím tým. Nikdo nečte lépe soupeře, než Patrik a Pína tam prostě chci a je mi pumpička, co si kdo o něm... Mám ho rád... A samozřejmě bych se na to připravil tak, jako jsem se (nevíte to, padlo to, protože blb se nechal kvůli trestnému činu blbky zavřít) připravoval měsíc na Řepku . Dvacet kilo dolů, zesílím a koště, co je mu šedesát a je o hlavu menší, normálně knockoutuju ve třetím kole,“ uvedl k věci řeporyjský starosta.

Novotný také doplnil, že pokud tento zápas proběhne, pak počítá s tím, že „koště“ Foldyna bude nakonec prosit o život. Už si ale není jistý tím, zda poslancovu prosbu vyslyší. V diskusi pod svým příspěvkem totiž člen ODS napsal, že plánuje Foldynu „zabít“.

V levém rohu, Pavel “Protekční Fracek” Nooovoootnýýýý! V pravém rohu Jarda "Zhasněte tady" Fooooldyyyyynaaaaa! pic.twitter.com/y2naan9b7i — Livesport.cz (@LivesportCZ) June 10, 2020

„Příteli, za prvé, jsem si řekl o takovou raketu, že se to neuskuteční. A, za druhé, kdyby náhodou, tak máš sice pravdu, ale já to ustojím. Dobře, bro, tobě to řeknu – já ho chci zabít. Říkali kriminalisté, teď je mám kolem sebe imr, že sport je jedná z mála „legálních“ cest. Prostě ho zabiju v tom ringu. Čeče, to bude najednou po srandě. Podle mě tím stoupnu… Nebo ne? :-) Já vím,… Já vím…“ napsal Novotný.

Ke svému příspěvku pak ještě doplnil obrázek, na kterém je vyobrazen polonahý Jaroslav Foldyna s červenou čepičkou Santa Clause na hlavě.

V neposlední řadě ještě zmínil kurzovní lístek Fortuny, který ho podle jeho slov „nasral“.

„POHRDÁM bookmakerem Fortuny, který na knocnout vypsal kurz 500 a jediná normální sázkovka je MaxiTip,“ napsal.