Babiš: Ricinová blamáž se netýkala Ruska, ale zaměstnanců její ambasády. Máme zájem o normální vztahy

Český premiér Andrej Babiš se v rozhovoru pro deník Právo rozpovídal o mnohých tématech. Předseda hnutí ANO se rovněž dotkl ricinové kauzy, která se v poslední době stala velkým tématem v otázce mezinárodních vztahů mezi Ruskem a Českem. Co si o celém incidentu myslí?

Poslední dobou se v médiích vehementně řešila ricinová kauza, kdy podle informací Respektu z 26. dubna měl do Prahy přicestovat muž s ruským diplomatickým pasem, který údajně měl v kufru smrtící jed ricin a mohl představovat nebezpečí pro české komunální politiky. V souvislosti s tím pražský primátor Zdeněk Hřib, starosta městské části Praha 6 Ondřej Kolář a starosta pražských Řeporyjí Pavel Novotný dostali ochranku. Bezpečnostní a informační služba však informace o údajném nebezpečí pro české politiky nedokázala nijak potvrdit, neboť rozvědka sama obdržela informaci od anonymního zdroje.

„Ricinová blamáž se netýkala Ruské federace, ale zaměstnanců její ambasády a jejího vnitřního fungování. Žádný soudný člověk nemohl věřit tomu, že by Rusko chtělo páchat atentáty na naše komunální politiky,“ uvedl hned na začátku.

Nyní se k věci vyjádřil, který se vyslovil k tomu, zda ještě Česko může mít s Ruskem po této kauze a kauze kolem sochy maršála Koněva dobré vztahy.

Pokračoval také vyjádřením k tomu, že se česká vláda nakonec rozhodla, že v návaznosti na celý incident vyhostí z naší země dva ruské diplomaty.

„Snažili jsme se celou kauzu vyřešit potichu diplomaticky, žádali jsme ruskou stranu, aby tito lidé opustili ČR. To nedopadlo, tak je ministerstvo zahraničí označilo za nežádoucí osoby a vypovědělo je. Je nepřípustné, aby si u nás zaměstnanci ambasády takto vyřizovali účty a ještě do toho zatahovali tajné služby,“ vysvětlil.

Dodal také, že by si přál, aby to tak viděli i Rusové. „Upřímně řečeno, chyba byla na jejich straně. Nešlo o česko-ruské vztahy jako takové, ty ovšem kauza zatížila,“ uzavřel věc.

„Ne, určitě ne. Mluvíte tu o informacích, které jsou v režimu utajení, proto o nich nemohu mluvit. Nevymýšlíme si, aby bylo jasno. Ty informace a konkrétní důkazy máme. Jsme svrchovaná země a některé chování prostě nestrpíme,“ odvětil Babiš.

Podle deníku však vysvětlení, že se jednalo o vnitřní boj na ruské ambasádě, nezní moc důvěryhodně. Zajímal se tedy o to, proč vlastně ČR vypověděla člověka, proti němuž byla dezinformace cílena, a zda není férovější říci, že šlo o zpravodajce.

K domněnkám o tom, že řada ruských diplomatů jsou zpravodajci, se ale nechtěl vyjadřovat. „Jak říkám, nebudu sdělovat do médií informace v režimu utajení. Za problém považuji hlavně to, že vznikají konflikty na základě fake news zveřejněného jedním novinářem a že se ty informace k němu vůbec dostanou,“ uvedl.

Poznamenal také, že se Česko s Ruskem dohodlo, že zahájí dialog, protože máme zájem tyto konflikty řešit.

„Jen se na nich zviditelňují někteří politici, kteří toho jinak moc neudělali, a nezáleží jim na tom, jestli při tom nabourají vztahy s jinými zeměmi,“ uvedl a dodal: „O normální vztahy s Ruskem ale zájem máme. Je to důležitá země z hlediska mezinárodní politiky i obchodu a stojíme o konstruktivní spolupráci. O to části české i ruské reprezentace ale nejde. Vzájemné výhrůžky nejsou cesta.“

V neposlední řadě uvedl, zda se již ví, odkud informace do médií unikla. „Vyšetřuje to policie, víc k tomu nemám co dodat,“ vyjádřil se poněkud neurčitě Babiš.

BIS úspěšně uzavřela případ

Na stránkách Bezpečnostní informační služby (BIS) se píše, že před několika dny byl úspěšně uzavřen případ týkající se ohrožení českých komunálních politiků.

„Ve skutečnosti jde vlastně o jednoduchý a smutný příběh nepřátelství a závisti mezi dvěma pracovníky ruského zastupitelského úřadu v Praze, který se jeden z nich rozhodl řešit anonymním e-mailem zaslaným BIS ve snaze svého kolegu zásadním způsobem poškodit,“ stojí na stránkách.

„Následný únik informace o možném ohrožení komunálních politiků do médií zásadně zkomplikoval práci BIS i policie a téměř znemožnil vyšetření celého případu. I za této velmi složité situace pokračovali důstojníci BIS ve své činnosti a nakonec získali jasné a nezpochybnitelné informace o pozadí celého případu, které byly předloženy oprávněným adresátům,“ je nastíněn celý postup.

Uvádí se také, že po prověření a analýze informací v e-mailu obsažených přijaly BIS izcela adekvátní opatření, která byla později jednoznačně potvrzena usnesením Výboru pro bezpečnost poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

Podotýká se také, že na základě těchto informací premiér a ministr zahraničí rozhodli o vyhoštění dvou pracovníků ruského zastupitelského úřadu v Praze.

BIS dále poukazuje na to, že když obdržela informace o údajné hrozbě, vše urychleně prověřila. „Žádná bezpečnostní složka na světě nemůže podobnou informaci hodit do koše a riskovat tak, že když se její obsah potvrdí, dojde k poškození či ztrátám na životech nevinných lidí. Nebylo tedy možné riskovat,“ objasňuje se.

Díky šetření tak BIS ve velmi krátkém čase a pod tlakem neustálých mediálních spekulací dokázala přesně rozkrýt, popsat a zdokumentovat, co se na zastupitelském úřadě RF odehrálo, kdo stál za anonymním e-mailem a jaký cíl sledoval.