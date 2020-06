Volba nového senátora na Teplicku: Zesnulého Kuberu nahradí Hanza. Účast však byla nízká

Druhé kolo doplňovacích voleb na Teplicku se konalo v pátek 12. června od 14 do 22 hodin a v sobotu 13. června od 8 do 14 hodin. Uvádí se, že k těmto volbám nepřišlo zas až tak velké množství voličů, jelikož volební účast ve druhém kole byla sotva desetiprocentní. Pokud jde o Hynka Hanzu, jenž z voleb vyšel jako vítěz, získal 57 % hlasů. Na druhém místě skončil ředitel teplického gymnázia Zdeněk Bergman (za Senátor 21), a to s výsledkem 43 % hlasů.

Nicméně, voliči tentokrát rozhodli nejen o novém zástupci v Senátu, ale i o úpravě sil mezi senátními frakcemi. Jelikož dali přednost Hanzovi, senátorský klub ODS by se opět početně vyrovnal nyní nejsilnějšímu klubu Starostů s 19 členy.

Hovoří se také o tom, že Hanza je považován za Kuberova „korunního prince“. Připomeňme, že v minulém volebním období byl jeho prvním náměstkem v Teplicích a v roce 2018 se po něm stal primátorem. Co se týče Bergmana, ten se v posledních senátních volbách v roce 2016 postavil přímo Kuberovi, ale zesnulý senátor jej ve druhém kole porazil.

„Blahopřeji Hynku Hanzovi k vynikajícímu výsledku! Mám velkou radost. Obhajovat senátorský mandát po jedinečném Jaroslavu Kuberovi bylo obtížné, pan primátor Hanza to dokázal. Moc děkuji našim voličům na Teplicku a všem, kteří na dálku vyjadřovali podporu!“ vyjádřil se k výsledkům voleb na Twitteru šéf ODS Petr Fiala.

Rozložení sil bude platné až do podzimu. Pak se v říjnu spolu s krajskými volbami uskuteční totiž ina třetině území republiky. Teplicka se ale podzimní senátní volby již týkat nebudou. Vítěz doplňovacích voleb se totiž ujme senátního mandátu na zbytek Kuberova funkčního období, tedy do 13. října 2024.

Připomeňme, že první kolo voleb proběhlo v sobotu 6. června, a to za přísných hygienických podmínek. Do dalšího, druhého, kola tehdy postoupil Hanza s 30 % hlasy a Bergman s 22 % hlasy. Vzhledem k těmto výsledkům byl Hanza i nyní mírným favoritem. Na třetí příčce se minulý týden umístil hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček (KSČM) a čtvrtá byla starostka Bíliny Zuzana Schwarz Bařtipánová (ANO).

Celkem se do voleb přihlásilo 10 kandidátů. Nakonec se jich účastnilo devět, z toho sedm mužů a dvě ženy. I v prvním kole ale hlasování provázela nízká účast, která nakonec činila 15,79 procenta.

Za zmínku stojí také to, že hlasování se původně plánovalo na 27. a 28. března. Kvůli pandemii koronaviru byly ale volby odloženy na jiný termín. Nejvyšší správní soud následně uvedl, že kabinet jednal mimo své pravomoci, a tak vláda musela nechat Parlamentem schválit zákon, jenž konání voleb určil nejpozději na červen.