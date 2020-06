Robejšek o „dezinfekci“ českých dějin: Škoda, že jsme neměli žádné kolonie, ale i tak je koho kádrovat

„Je sice velká škoda, že jsme neměli žádné kolonie, ale i tak je koho kádrovat,“ napsal Robejšek na Facebooku k nedávnému poškození pomníku bývalého britského premiéra Winstona Churchilla. Někdo na ní totiž napsal, že byl rasista, a dodal heslo Black Lives Matter, které je nyní aktivně používáno protestujícími v USA.

Útoky na sochy v Evropě

V současné době jsou napadány pomníky v mnoha městech po celém světě. V několika městech ve Spojených státech protestující shazovali z podstavců nebo dokonce rozbíjeli sochy věnované objeviteli Ameriky a známému průzkumníkovi Kryštofu Kolumbovi, „protože s ním začalo utlačování původních obyvatel“ kontinentu. Britští aktivisté zpředstavili seznam 60 památek, které se nacházejí ve Velké Británii, s požadavkem na jejich demontáž.

Minulý týden demonstranti na Parlamentním náměstí v Londýně posprejovali pomník Winstona Churchilla a jeden z nich se dokonce vymočil na podstavec. Došlo k tomu u příležitosti výročí vylodění v Normandii.

Vandalské útoky se objevily i v Belgii. Zde byl cílem bývalý král Leopold II., za jehož vlády bylo vyhlazeno několik milionů obyvatel Belgického Konga. Po protestech se radnice v Antverpách rozhodla sochu bývalého krále odstranit.

Kontrola tolerance historických osob

„Nejlepší by bylo postupovat systematicky od pomníku k pomníku. Ale nevyhnul bych se ani těm, podle kterých jsou pojmenovány jen ulice nebo náměstí. Kdoví, jaká monstra se mezi nimi skrývají,“ napsal a dodal, že „to, že za Jana Ámose Komenského nikdo nevěděl o transgenderu ho neomluví“.

Robejšek v této souvislosti poskytl bojovníkům s památkami u nás několik cenných doporučení. Například z pozice moderní agendy by měl být zvážen pomník každé historické osobnosti, a to bez výjimky.

Podle něj by se ale hlavní pracovní skupina „metařů dějin“ měla věnovat rozsáhlé kapitole s názvem Me too. A v tomto případě radí začít s malíři a hudebními skladateli.

„Co když Dvořákovi v symfonii ‚Z nového světa‘, utekla nějaká rasistická nota nebo, nedej Bůh, celý takt? A co teprve šovinismus a nacionalismus českých obrozenců?“ ptá se.

Na konci svého příspěvku politolog vyjádřil naději, že české dějiny budou po této práci „vydezinfikovány“.

Uživatelé Facebooku ocenili autorův vtipný tón a svou podporu mu vyjádřili v komentářích.

„Začínám mít obavy, zda bude po kom ulice pojmenovávat, případně, jak pojmenovávat – projde například očistou ulice Černokostelecká?“ ptala se jedna žena v komentářích.