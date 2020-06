Přívalové lijáky sužují Česko. V Heřmanově Městci se protrhl zámecký rybník. V Pardubickém kraji je situace nejhorší

Podle informací se v Heřmanově Městci na Chrudimsku protrhla hráz zámeckého rybníka. V současné době na místě hasiči evakuují tamní domov pro seniory, který sídlí v budově zámku. Voda z rybníka domov důchodců zaplavila. A pokud jde o evakuaci, je evakuováno deset lidí. Mluvčí policie Markéta Janovská ještě doplnila, že evakuace se týká přízemí domova důchodců, který má zaplavený sklep.

Varování vydala i policie, a to pro řidiče mířící na silnici I/17, která spojuje Chrudim a Čáslav. Zdůrazňují totiž, že u Heřmanova Městce se na silnici vylila voda. Pokud mají řidiči možnost, měli by se této oblasti vyhnout. Policie silnici uzavřela. Uvedl to Ondřej Zeman z krajského ředitelství Pardubického kraje.

Právě v Pardubickém kraji panuje zatím nejhorší situace. Během 30 minut totiž hasiči vyjížděli až k šedesáti událostem. Aktuálně zde hasiči evakuují tři vesnice.

K věci se na svém Facebooku vyslovil také hejtman Pardubického kraje Martin Netolický (ČSSD), který na sociální síti napsal, že „situace je vážná“. Potvrdil, že se v obcích Vápenný Podol a Hrbokov na Chrudimsku před evakuací hasiči začala valit voda okny do domů.

„Zároveň z preventivních důvodů probíhá i evakuace obce Litomělice kvůli hrozbě protržení hráze rybníka,“ dodal.

„V oblastech zasažených bouřkami bude docházet k zatopení níže položených míst, jako jsou podjezdy, podchody, sklepy, rychlému odtoku vody ze svahů a hrozí riziko přívalových povodní,“ uvedl Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).

Stále platí, které bylo zpřísněno pro části Středočeského, Pardubického, Jihomoravského a Zlínského kaje, ale pro Vysočinu. Bylo upozorněno také na zvyšující se hladiny řek. Bouřky se dnes ale mohou vyskytnout na celém území České republiky. Napršet při nich může v krátké době kolem 60 litrů na metr čtvereční, v opakovaných bouřkách i více.

Připomeňme, že bouřky sužovaly Česko i včera, v sobotu 13. června. Hasiči kvůli nim vyjeli během odpoledne a večera k 600 případům. Nejvíce práce měli ve Zlínském, Jihomoravském, Pardubickém a Středočeském kraji a také v Praze. Po půlnoci se situace uklidnila.