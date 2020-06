„Hospodářská orientace převážně na EU je chybná.“ Plukovník Vích o tom, k čemu nás může dovést naše zahraniční politika

Na začátku rozhovoru promluvil Vích o svém stanovisku ke kauze ricin. Domnívá se totiž, že jde především o provokaci z české strany, jejíž výsledkem je zcela zbytečné poškození česko-ruských vztahů dané „totálním selháním zahraniční politiky ČR v podání ministra zahraničí Petříčka z ČSSD“.

„Jedná se o zcela chybnou zpravodajskou analýzu ze strany BIS spojenou s únikem informací a využití 75 let výročí porážky nacistického Německa k cílené provokaci fatálně poškozující česko-ruské vztahy. Někdo z premiérových podřízených tuto informaci pustil novinářům a je v této souvislosti podáno trestní oznámení. Za tuto situaci by měl premiér Babiš vyvodit jasné závěry a příslušné viníky této zpravodajské hry odvolat z funkcí. Jedním slovem – amatéři,“ poznamenal Vích.

Ohlášení cesty předsedy Senátu Vystrčila (ODS) na Tchaj-wan je podle Vícha událostí stejného druhu, vyplývající ze snah dalšího tzv. „tvůrčího týmu“ zajistit narušení vztahů České republiky také se Čínou. Úsilí v tomto směry považuje Vích za nepřijatelné, jelikož to podle něj může přispívat k omezení zahraničněpolitické suverenity Česka.

„Pevně doufám, že oba týmy budou neúspěšné, protože to už nás pak může omezovat v naší zahraničněpolitické suverenitě, tedy i v ekonomickém rozhodování, v podstatě téměř kdokoliv, a to je nepřijatelné. Vítám v této souvislosti prohlášení představitelů Hospodářské komory a Svazu průmyslu a dopravy, kteří si tuto cestu na Tchaj-wan nepřejí a také se jí nezúčastní,“ sdělil poslanec.

Dvě tváře české zahraniční politiky

Na otázku, komu může sloužit rozbití českých vztahů s dotyčnými zeměmi, Vích odpověděl, že tyto tendence jsou způsobené především názorovou nesmiřitelností ve věci toho, kam se máme orientovat, což se ve výsledku promítá i do zahraniční politiky. Jednání na mezinárodní aréně by však podle něj nemělo vycházet z ideologických preferenci, ale spíše z ekonomických zájmů.

„Česká zahraniční politika má aktuálně dvě tváře. Tu jednu představuje prezident Miloš Zeman a tu druhou vláda ČR. Chceme mít dobré vztahy se všemi velmocemi a dalšími státy a o to více v současné pokoravirové ekonomické krizi. To se provádí zejména prostřednictvím ekonomické diplomacie, vzájemného obchodu a podpory turismu. Ukazuje se, že naše hospodářská orientace převážně na Německo a státy EU je dlouhodobě chybná. Ať již v oblasti montoven a dodávek automobilového průmyslu, tak i v otázce potravinové soběstačnosti. Potřebujeme i jiné trhy a potřebujeme tyto vztahy utužovat a rozvíjet, a nikoliv paralyzovat a bourat,“ tvrdí Vích.

Dodává, že k tomu dokonce existují i dobré předpoklady, protože Rusko podle něj ani nemá zájem vést válečný konflikt s Evropou, ale naopak chce mít dobré vztahy se státy Evropy. Vích v této souvislosti vyjádřil své porozumění vůči tomu, proč je to stále zatím těžko dosažitelné. „NATO by se mělo vrátit k původnímu účelu kolektivní obrany, a nikoliv vysílat předsunuté síly do Pobaltí. Trpělivost prezidenta Putina je v této souvislosti obdivuhodná,“ poznamenal politik s tím, že Česku sledování linie EU a NATO rozhodně nepřispívá.