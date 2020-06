Ovčáček o protestech Black Lives Matter: Dalším terčem nenávisti bude křesťanství

Vypadá to, že původní myšlenka boje za práva černošských občanů se na některých místech mění. Jako důkaz může posloužit včerejší demonstrace v hlavním městě Francie, kde podporovatelé hnutí Black Lives Matter a odpůrci rasismu kritizovali chování Izraele vůči palestinskému obyvatelstvu. Podle informací dokonce někteří účastníci akce na své protivníky pokřikovali, že jsou „špinaví Židé“.

Situace se měla vyhrotit poté, co část demonstrantů naštval transparent s nápisem „Spravedlnost pro oběti protibělošského rasismu“. Ten byl umístěn na jedné z budov a byl vnímán jako narážka na protesty hnutí, při nichž lidé žádají spravedlnost pro oběti protičernošského rasismu. To podle portálu i24NEWS mnohé vytočilo tak, že začali pokřikovat hesla o Izraeli jako „laboratoři policejního násilí“ a „špinavých Židech“.

Celé situaci nepomohlo ani to, že policisté zprvu neumožnili davu vydat se na pochod k náměstí Opery. Už tehdy, přibližně po třech hodinách shromáždění, se totiž začaly objevovat násilnosti.

Výše zmíněná antisemitská hesla však policii neunikla, a tak na sociálních sítích oznámila, že se případ bude řešit.

Reakce Ovčáčka

Tento incident si nenechal ujít ani mluvčí českého prezidenta. Jiří Ovčáček na svém profilu uvedl, co si o tom všem myslí.

„Antisemitismus a nenávist k Izraeli bezesporu patří do arzenálu „moderní levice“. Nová totalita, vůči které uplatňujeme trestuhodnou politiku appeasementu, je stejně nebezpečná jako ty v historii. Dalším terčem nenávisti bude křesťanství,“ napsal Ovčáček na Facebooku.

Dalším, kdo tyto výroky protestujících odsoudil, byla Organizace CRIF, která zastřešuje další židovská sdružení ve Francii.

„Nelze bojovat proti rasismu, který by přímo nebo nepřímo toleroval antisemitismus ve svých řadách,“ oznámila.

Protesty po smrti George Floyda

Svět na konci května obletěla hrůzná novinka, že v americkém městě Minneapolis zemřel rukou policisty muž tmavé pleti George Floyd. Celý incident začal , když policie vyrazila zatknout muže, který se měl v tamní samoobsluze prokázat padělaným dokumentem totožnosti. Policisté muže našli opilého v jeho autě a dle jejich výpovědi se fyzicky bránil zatčení.

Na internetu se pak objevilo video, na kterém je vidět, jak jeden zasahující policista klečí podezřelému několik minut na krku, přičemž nedbal ani na to, že mu přihlížející říkali, že jeho zákrok je přehnaný- Floyd navíc krvácel z nosu a policistům říkal, že nemůže dýchat. Prosil je přitom, aby ho nezabíjeli. Následně se přestal hýbat, a tak byli přivoláni záchranáři, kteří naložili jeho bezvládné tělo do sanitky. Muž však krátce po převozu do nemocnice zemřel.

Do ulic následně vyšli místní lidé, a tak ve městě docházelo k rabování, vandalismu, velkým škodám na majetku i k útokům. Protesty se později rozšířily i do dalších států v zemi a nabraly agresivní směr. Nyní protesty pokračují i v Evropě.