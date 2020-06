Večerní update koronaviru: Celkový počet nemocných se vyšplhal na 10 044 osob. Nakaženo je však aktuálně 2419 lidí

Dnes počet případů nákazy koronavirem v naší republice překročil hranici deseti tisíc. Podle aktuálních údajl se tak nemocí do dnešního večera nakazilo celkem 10 044 lidí. Aktuálně však covidem-19 trpí 2419 osob. Co dalšího ministerstvo zdravotnictví prozradilo?

Z nejnovějších údajů vyplývá, že za včerejší den přibylo 33 nakažených, což je nejnižší číslo za zhruba tři týdny. Zmiňme však, že toto číslo je do jisté míry ovlivněno i počtem provedených testů, jichž laboratoře provedly 1057. Znamená to tedy, že mezi testovanými se nákaza prokázala u 3,12 % osob, což je podobné, jako v sobotu (3,24 %). O víkendu se ale testuje méně než v týdnu. Například v neděli bylo testováno nejméně lidí od poloviny března.

Pozitivním faktem je, že se z nemoci dokázalocož představuje 7295 nemocných. Postupně však vzrostl i počet lidí, kteří na koronavirus zemřeli. Toto číslo se v neděli zvýšilo o jednoho člověka, a to na 330.

V současné době se s nemocí potýká 2419 lidí. Za dnešek zatím přibylo 20 nemocných. Průběh nemoci je ale u většiny případů mírný, hospitalizaci v nemocnici zatím v současné chvíli využilo 119 pacientů, z nichž je 12 v těžkém stavu.

Celkově bylo provedeno již 497 990 laboratorních testů.

Připomeňme, že první tři případy nákazy byly v Česku zaznamenány na počátku března, první úmrtí bylo zaznamenáno 22. března. Tisícovky případů bylo dosaženo 21. března, pětitisícovky o dva týdny později. Jak uvádí epidemiologové, v Česku se aktuálně jedná pouze o lokální ohniska především v Moravskoslezském kraji a Praze.

Česká republika situaci zatím zvládá vcelku dobře a lze říci, že nyní má nemoc u nás spíše lokální ohniska, a to zejména v Moravskoslezském kraji a Praze. Ve většině regionů se nové případy ve větším počtu neobjevují. Podle odhadů Ústavu zdravotnických informací a statistiky by na konci června mohlo být v tuzemsku asi 11.000 až 11.400 případů nákazy.

Ochranné pomůcky zamířily do ČR

Nejvíce nakažených zemřelo v Praze a v metropoli je také nejvíce případů covidu-19 – dosud bylo odhaleno 2326 případů. V Moravskoslezském kraji byla statistika navýšena ohniskem v uhelném Dole Darkov na Karvinsku, kde se nakazilo 490 zaměstnanců a rodinných příslušníků. Celkově tak v kraji bylo odhaleno 1841 případů nákazy. Nejméně byly koronavirem zasaženy Jihočeský kraj a Vysočina.

Včera jsme informovali o tom, že do Česka dorazil první ze tří nákladních vlaků z Číny, který k nám ve 44 plechových kontejnerech přivezl 13,97 milionu roušek, 2,5 milionu respirátorů, 9,5 milionu kusů rukavic a přes půl milionu ochranných obleků.

Pokud jde o to, kam kontejnery s ochrannými pomůckami poputují, v pondělí ráno by je měla najatá firma převézt z Pardubic do deset kilometrů vzdáleného policejního skladu v Opočínku. Na tomto místě si převezmou náklad, jehož celkový objem činí více než 2600 metrů krychlových, policisté ve spolupráci s hasiči. Dotyční jej také roztřídí.