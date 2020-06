„Propagátoři takových nápadů by potřebovali prášky na hlavu.“ Lidé zasahování do češtiny považují za vlastizradu

„Náš krásný český jazyk je prý zaostalý. Není stavěný na genderovou vyváženost,“ uvedla zástupkyně Trikolóry.

Dodala, že kdyby tohle někdo napsal nebo řekl před 10 lety, všichni by jej považovali minimálně za blázna.

„Dnes se těmito nesmysly zcela vážně zabýváme?! Nejhorší na těchto hloupých bludech je, že zástupkyni ombudsmana na to navíc všichni přispíváme z našich daní,“ poznamenala autorka.

V jejím komentáři nechybí ani další otázka.

„Opravdu potřebujeme úřad, kde se namísto smysluplné práce zabývají ‚vaporizací‘ slov? Je to výsměch všem lidem, kteří každé ráno chodí do práce a mnohdy těžce vydělávají na to, aby mohli uživit své děti,“ stojí v příspěvku Zahradníkové.

Na závěr politička vyzdvihla jednu z priorit svého hnutí, a to s přihlédnutím k dotyčnému tématu.

„Nejen proto chceme v Trikolóře zrušit tento drahý a zbytečný úřad ombudsmana, který slouží dlouhodobě úplně někomu jinému než pomoci našim lidem, kteří to potřebují,“ podotkla.

Na reakci sledujících se dlouho nečekalo.

„Naštěstí ten článek na iDNES je prémium, takže si ho nemohu přečíst a vytočit se ještě víc. Nikdo, nikdo mne nepřinutí mluvit jinak, než mluvím celý život! A snahu zasahovat do českého jazyka bych brala skoro jako vlastizradu!“ vyslovila se Andorea Vriwaldová.

„Kazit český jazyk kvůli nějakému genderu? Propagátoři takových nápadů by potřebovali asi opravdu prášky na hlavu,“ zareagoval John Rupista.

„Paní zástupkyně ombudsmana M. Šimůnková patří k ženám, o kterých lze říci, slovy Josefa Škvoreckého: ‚Pouhou svou existencí uváděla v pochybnost poučku o všeobecném vývoji.´,“ Napsala Milena Chrudinová.

„Problém je v tom, že cizí, zkomolená, ‚poangličtěná´‚ někdy i anglická slova se vyskytují i v politické sféře a vlastně všude. Však od příkladu nejsme daleko - genderová vyváženost? (rod), vapor (pára). Je dobré mluvit česky, když politici mluví k nám občanům, neboť se tak vyjádříte a vysvětlíte nejlépe. My jsme ČR a chceme český jazyk,“ okomentoval Martin Čížek.

„Prznit nebo tedy novelizovat jazyk český by mělo být trestné a těm, kteří o to usilují, je třeba napráskat holí veřejně na Václavském rynku. Český jazyk je naprosto výjimečný díky své pestrosti výrazů , různých zdrobnělin a možností, byť je těžký, ale je náš, a tak ruce pryč,“ vyjádřil se Pavel Kozár Kálecký.