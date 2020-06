„To by byl kolaps.“ Havlíček okomentoval možný krach letecké skupiny Smartwings

Do své analýzy zahrnul ministr ztráty ze sociálních odvodů či leteckých plateb. Podle jeho mínění by měli mít dopravci i Smartwings nárok na stejné záruky jako mají jiné firmy v zemi. Během června chce vláda rozhodnout o poskytnutí záruky letecké společnosti za 900 milionů korun, o čemž se nyní uvažuje.

„Chtěl jsem mít alespoň nějakou základní shodu, kolik by to stát stálo a co by krach přinesl. Okamžitě by to znamenalo, že všechny letiště by nedostaly žádné peníze. Zahrnul jsem i ztráty pro všechny sociální úřady. Ztráta 1,2 miliardy by byla okamžitá ztráta jen pro Českou republiku,“ okomentoval situaci Havlíček.

Pomoc pro Smartwings

Uvedl, že Smartwings během posledních pěti let vyplatil státu asi tři miliardy korun. Co se týče převzetí leteckých linek jiným dopravcem, k tomu se vyjádřil Havlíček odmítavě a označil to za kolaps. „To by byl kolaps. Lokální letiště by jim musely první tři roky platit za to, že by tam přistávali. Vsadit na ně by byla sebevražda,“ uvedl.

Zmiňme, že stát jedná se Smartwings o záruce v hodnotě 500 až 900 milionů korun za úvěry. Tato částka by měla firmě pomoci překonat dopady, které přineslo zastavení provozu v době pandemie koronaviru.

Co se týče názorů na pomoc této firmě, pak zmiňme, že pro možnou podporu se vyslovili zástupci vlády, a to i premiér Andrej Babiš. Naopak ministryně financí Alena Schillerová je proti pomoci. Argumentuje tím, že není možné přistupovat k jedné firmě jinak než k ostatním podnikům. Podle opozice zase nejde o strategickou firmu.

Na nutnosti Smartwings podpořit se také shodují experti, diskutuje se však o formě této pomoci. Podle bývalého předsedy představenstva ČSA Miroslava Kůly by logičtější bylo poskytnout firmě záruku na úvěr. Člen Národní ekonomické rady vlády Lukáš Kovanda se vyslovil pro stoprocentní vstup. Se vstupem státu souhlasí i odborník na dopravní letectví Ladislav Keller.

Smartwings je největší českou leteckou společností a jeden z nejrychleji rostoucích leteckých dopravců ve střední Evropě patřící do koncernu Smartwings Group. V Česku jako hlavní základnu využívá Letiště Václava Havla Praha. Součástí koncernu Smartwings Group jsou také České aerolinie a dceřiné společnosti Smartwings Poland, Smartwings Hungary a Smartwings Slovakia. Mimo pasažérů na svých pravidelných linkách přepravuje v letadlech také náklad. Loni na svých linkách přepravila 8,2 milionu cestujících.