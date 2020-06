Rosatom zahájil životnostní zkoušky nového jaderného paliva pro českou jadernou elektrárnu Dukovany

Na ploše experimentální výzkumné základny podniku Atomenergomaše a. s. OKB Gidropress (v Podolsku v Moskevské oblasti) začaly životnostní zkoušky makety palivové kazety RK3+ pro jaderné energetické reaktory VVER-440, které se používají v jaderné elektrárně Dukovany.

„Cílem těchto zkoušek je výzkum mechanické odolnosti prvků pracovní kazety RK3+ v tepelných a hydrodynamických podmínkách maximálně blízkých reálným,“ vysvětluje Atomenergomaš.

Pracovní kazeta RK3+ se liší od předchozích generací jaderného paliva pro reaktory typu VVER-440 zdokonalenou konstrukcí, která umožnila zlepšit fyzikální a tepelně hydraulické charakteristiky paliva.

Práce probíhá v rámci platné smlouvy mezi palivovou společností Rosatomu TVEL a českou energetickou společností ČEZ a. s., která předpokládá vývoj a zavedení této modifikace paliva v jaderné elektrárně Dukovany.

„Zavedení RK3+ umožní provoz energetických bloků se zvýšeným tepelným výkonem a prodloužení palivového cyklu jaderné elektrárny Dukovany, což zvýší ekonomickou efektivitu elektrárny,“ podotkl viceprezident pro vědeckotechnickou činnost TVEL Alexandr Ugrjumov, jehož slova se ve zprávě uvádějí.

Jaderná elektrárna Dukovany o výkonu 2040 MW má ve svém složení čtyři energetické bloky s reaktory VVER-440 (po 510 MW každý), které byly uvedené do provozu v letech 1985, 1986 (2-3) a 1987. Ročně elektrárna vyrábí asi 13 miliard kilowatthodin elektrické energie a zabezpečuje asi 20 % spotřeby elektrické energie v Česku. S ohledem na jadernou elektrárnu Temelín (dva energetické bloky s reaktory VVER-1000) zabezpečují jaderné elektrárny ČEZ 35 % elektrické energie v zemi a podle tohoto ukazatele patří Česko do první desítky zemí s největším podílem jaderné generace na energetické bilanci. Obě české jaderné elektrárny pracují od okamžiku jejich uvedení do provozu na ruské jaderné palivo, které vyrábí podnik TVEL Mašinostroitělnyj závod (v Elektrostali v Moskevské oblasti). Konstrukční kancelář Gidropress je generálním konstruktérem reaktorových zařízení typu VVER v širokém rozsahu výkonnosti. V současné době fungují reaktorová zařízení VVER postavené podle projektů Gidropressu ve 20 atomových elektrárnách v Rusku, na Ukrajině, v Arménii, Finsku, Bulharsku, Maďarsku, Česku, Slovensku, Číně, Íránu a Indii.